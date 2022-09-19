Игроки "МЮ" отравились после победы в Лиге Европы

Игроки и персонал "Манчестер Юнайтед" вернулись с матча Лиги Европы в Молдавии с пищевым отравлением, сообщает The Sun. С проблемами столкнулись свыше десятка человек.

Команда прилетела с выездной победы над "Шерифом" в Кишиневе со счетом 2:0 на частном самолете.

"Члены делегации начали чувствовать себя плохо в пятницу, - пишет издание. - Пострадали до 12 человек. Клуб пытается выяснить, съели они что-то в Кишиневе или в самолете на обратном пути.

Несколько игроков пропустили тренировку в пятницу из-за этого, но снова смогли тренироваться в субботу, в то время как другие пропустили субботу".

Добавим, что во время матча произошел эпизод с участием Криштиану Роналду, а к матчу футболисты "МЮ" готовились на крыше гостиницы.

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