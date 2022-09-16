Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига Европы
Комментарии

Роналду оттолкнул девушку во время матча Лиги Европы

Роналду оттолкнул девушку во время матча Лиги Европы
©Кадр из видео

Форвард английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отказался фотографироваться с болельщицей во время игры против молдавского "Шерифа" (2:0) в Лиге Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После первого тайма встречи, которая проходила на стадионе "Зимбру" в Кишиневе, девушка попыталась сфотографироваться с 37-летним португальцем, но он отказал ей и отправился в подтрибунное помещение.

В прошедшей игре Роналду реализовал пенальти, забив свой первый мяч за английский клуб в нынешнем сезоне.

Интересно, что игроки "МЮ" тренировались на крыше гостиницы перед этим матчем.

После второго тура в квартете Е лидирует "Реал Сосьедад", набрав 6 очков. За ним расположились "МЮ" (3), "Шериф" (3) и "Омония" (0).

6 октября сыграют "Шериф" - "Реал Сосьедад", "Омония" - "МЮ".

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Манчестер Юнайтед Лига Европы Роналду Криштиану

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 17:50
Лига Европы
Роналду оттолкнул девушку во время матча Лиги Европы Роналду оттолкнул девушку во время матча Лиги Европы
Сегодня , 15:15
Лига Европы
Игроки "МЮ" тренировались на крыше гостиницы перед матчем Лиги Европы Игроки "МЮ" тренировались на крыше гостиницы перед матчем Лиги Европы
Сегодня , 10:45
Лига Европы
Экс-футболист сборной Испании забил гол и вошел в историю Лиги Европы Экс-футболист сборной Испании забил гол и вошел в историю Лиги Европы
9 сентября, 14:23
Лига Европы
Болельщики атаковали судью во время матча Лиги Европы Болельщики атаковали судью во время матча Лиги Европы
9 сентября, 10:39
Лига Европы
Роналду "отметил" дебют в Лиге Европы Роналду "отметил" дебют в Лиге Европы
9 сентября, 07:59
Лига Европы
Сенсацией закончилась игра команды Моуринью в Лиге Европы Сенсацией закончилась игра команды Моуринью в Лиге Европы
9 сентября, 07:34
Лига Европы
Неожиданно завершился дебютный матч Роналду на новом турнире Неожиданно завершился дебютный матч Роналду на новом турнире
27 августа, 13:47
Лига Европы
Битвы с Роналду и Барсегяном. Каковы шансы у казахстанцев в групповом этапе еврокубков Битвы с Роналду и Барсегяном. Каковы шансы у казахстанцев в групповом этапе еврокубков
26 августа, 18:15
Лига Европы
Казахстанец сыграет против Роналду и "Манчестер Юнайтед" Казахстанец сыграет против Роналду и "Манчестер Юнайтед"
26 августа, 08:09
Лига Европы
Определились все участники группового этапа Лиги Европы Определились все участники группового этапа Лиги Европы
26 августа, 07:46
Лига Европы
Клуб казахстанского тренера устроил триллер с драматичной развязкой в Лиге Европы Клуб казахстанского тренера устроил триллер с драматичной развязкой в Лиге Европы
19 августа, 07:41
Лига Европы
Автогол лишил клуб казахстанского тренера ничьей в матче Лиги Европы Автогол лишил клуб казахстанского тренера ничьей в матче Лиги Европы
18 августа, 08:42
Лига Европы
День Лиги Европы: с кем сыграют казахстанские футболисты День Лиги Европы: с кем сыграют казахстанские футболисты
10 августа, 12:16
Лига Европы
Два казахстанца сыграют друг против друга в еврокубках Два казахстанца сыграют друг против друга в еврокубках
9 августа, 21:30
Лига Европы
Испанский темперамент или немецкий класс: как закончится Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Айнтрахтом" Испанский темперамент или немецкий класс: как закончится Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Айнтрахтом"
5 августа, 23:53
Лига Европы
Футболист бросил невесту перед свадьбой из-за еврокубков Футболист бросил невесту перед свадьбой из-за еврокубков
13 июля, 11:40
Лига Европы
Миллион евро сверху! Сколько казахстанские клубы могут заработать в Лиге чемпионов и еврокубках Миллион евро сверху! Сколько казахстанские клубы могут заработать в Лиге чемпионов и еврокубках
6 июля, 15:00
Лига Европы
"Агент назвал меня безумным". Игрок сборной Ганы рассказал, почему отказал "Астане" и "Кайрату" "Агент назвал меня безумным". Игрок сборной Ганы рассказал, почему отказал "Астане" и "Кайрату"
24 июня, 18:30
Лига Европы
Экс-лидер "Астаны" оказался близок к переходу в стан соперника "Тобола" по ЛЧ Экс-лидер "Астаны" оказался близок к переходу в стан соперника "Тобола" по ЛЧ
19 мая, 15:57
Лига Европы
Сколько заработал "Айнтрахт" за победу в Лиге Европы Сколько заработал "Айнтрахт" за победу в Лиге Европы
19 мая, 07:58
Лига Европы
"Айнтрахт" вошел в историю после победы в Лиге Европы "Айнтрахт" вошел в историю после победы в Лиге Европы
19 мая, 04:00
Лига Европы
"Айнтрахт" победил "Рейнджерс" и выиграл Лигу Европы "Айнтрахт" победил "Рейнджерс" и выиграл Лигу Европы
18 мая, 20:10
Лига Европы
Финал Лиги Европы. Прямая трансляция матча "Айнтрахт" - "Рейнджерс" Финал Лиги Европы. Прямая трансляция матча "Айнтрахт" - "Рейнджерс"
18 мая, 18:27
Лига Европы
Андрей Карпович дал прогноз на финал Лиги Европы Андрей Карпович дал прогноз на финал Лиги Европы
17 мая, 17:50
Лига Европы
Финалист Лиги Европы лишился талисмана Финалист Лиги Европы лишился талисмана
3 мая, 07:48
Лига Европы
УЕФА решил судьбу клубов Зайнутдинова и Алипа УЕФА решил судьбу клубов Зайнутдинова и Алипа
21 апреля, 15:14
Лига Европы
Казахстанские клубы допущены к еврокубкам Казахстанские клубы допущены к еврокубкам
19 апреля, 07:25
Лига Европы
"Барселона" после сенсационного поражения в Ла Лиге повторила антирекорд "Барселона" после сенсационного поражения в Ла Лиге повторила антирекорд
18 апреля, 12:58
Лига Европы
Болельщики "Барселоны" собрались провести митинг против руководства клуба Болельщики "Барселоны" собрались провести митинг против руководства клуба
17 апреля, 10:50
Лига Европы
Моуринью установил два новых рекорда Моуринью установил два новых рекорда

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus