Роналду оттолкнул девушку во время матча Лиги Европы

Форвард английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отказался фотографироваться с болельщицей во время игры против молдавского "Шерифа" (2:0) в Лиге Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После первого тайма встречи, которая проходила на стадионе "Зимбру" в Кишиневе, девушка попыталась сфотографироваться с 37-летним португальцем, но он отказал ей и отправился в подтрибунное помещение.

В прошедшей игре Роналду реализовал пенальти, забив свой первый мяч за английский клуб в нынешнем сезоне.

Интересно, что игроки "МЮ" тренировались на крыше гостиницы перед этим матчем.

После второго тура в квартете Е лидирует "Реал Сосьедад", набрав 6 очков. За ним расположились "МЮ" (3), "Шериф" (3) и "Омония" (0).

6 октября сыграют "Шериф" - "Реал Сосьедад", "Омония" - "МЮ".

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