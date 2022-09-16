Игроки "МЮ" тренировались на крыше гостиницы перед матчем Лиги Европы

Футболисты английского клуба "Манчестер Юнайтед" перед матчем Лиги Европы с молдавским "Шерифом" тренировались на крыше одной из гостиниц Тирасполя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игроки проводили занятие под открытым небом.

Напомним, что встреча команд прошла в ночь на 16 сентября. "МЮ" одержал победу со счетом 2:0, набрав первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В этом матче свой первый гол в сезоне забил Криштиану Роналду.

После второго тура в квартете Е лидирует "Реал Сосьедад", набрав 6 очков. За ним расположились "МЮ" (3), "Шериф" (3) и "Омония" (0).

Следующие игры пройдут 6 октября. Встретятся "Шериф" - "Реал Сосьедад", "Омония" - "МЮ".

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