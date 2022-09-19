Месси забил гол и побил рекорд Роналду

Форвард футбольного клуба ПСЖ Лионель Месси забил победный мяч на пятой минуте в матче восьмого тура чемпионата Франции против "Лиона" (1:0). Это его 672-й гол без учета пенальти, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Таким образом, 35-летний аргентинец побил рекорд форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по данному показателю. В активе 37-летнего португальца 671 гол без пенальти.
📺 HIGHLIGHTS: Lyon 0-1 Paris Saint-Germain 🤩— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 18, 2022
⚽️ Leo Messi#OLPSG 🔴🔵 pic.twitter.com/2DeQA7pF2y
Месси потребовалось сыграть на 150 матчей меньше, чтобы добиться этого результата. Футболист выступает за ПСЖ с 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.
В этом сезоне Лионель провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал восемь ассистов.
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