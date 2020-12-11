"Фол Зайнутдинова тянул на прямую красную". СМИ - о последнем матче ЦСКА в Лиге Европы

Soccer365.ru
подвел итоги выездного матча московского ЦСКА
против загребского "Динамо"
в рамках группового этапа Лиги Европы
, заострив также внимание на фоле казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова
, которого рефери мог удалить, если бы не проглядел нарушение против игрока хорватского клуба.
Встреча прошла в Загребе и завершилась
со счетом 3:1 в пользу хозяев.
"Наличие VAR сделало бы игру в Загребе ужасающей для ЦСКА. Главный тренер "Динамо" Зоран Мамич еще по ходу первого тайма сделал две вынужденные замены, из-за травм раньше времени ушли капитан Ариян Адеми и защитник Марин Леовац. Последнему от души локтем засадил Бахтиер Зайнутдинов. Бригада Тьягу Мартиньша проспала эпизод, и как мы затем убедились с помощью повторов - выставленный локоть полузащитника "армейцев" тянул на прямую красную карточку.
Хорошо для "Динамо", что групповой этап Лиги Европы подошел к концу, Адеми и Леовац к старту плей-офф восстановятся. К слову, Зоран Мамич не стал идти по примеру Гончаренко и выставил на игру практически основной состав", - пишет издание.
Эпизод смотреть с 1:17
Отметим, что ЦСКА завершил групповой этап на последнем месте, не одержав ни одной победы. Зайнутдинов отыграл полный матч в Хорватии. За "армейцев" он выступает с августа, до этого был игроком "Ростова".
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