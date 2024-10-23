Бахтиер Зайнутдинов отправился во Францию. "Бешикташ" сделал заявление

Стамбульский "Бешикташ" отправился во Францию на матч общего этапа Лиги Европы против "Лиона", сообщают Vesti.kz.

Главный тренер турецкого клуба Джованни ван Бронкхорст включил в заявку на игру 24 игрока. В их число вошел полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

"Наше путешествие во Францию ​​началось", - написала пресс-служба "Бешикташа" в последней публикации в соцсетях.

Матч "Лиона" и "Бешикташа" состоится во Франции в ночь с 24 на 25 октября.

Клуб Зайнутдинова на общем этапе Лиги Европы потерпел два поражения - 4:0 от амстердамского "Аякса" и 3:1 от немецкого "Айнтрахта".