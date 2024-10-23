Впервые в истории: в Казахстане выбрали боксеров для чемпионата мира

Стал известен состав сборной Казахстана для участия в чемпионате мира до 19 лет, сообщают Vesti.kz.

Казахстан на турнире в Пуэбло (штат Колорадо, США) будут представлять четыре боксера. Мировое первенство состоится с 26 октября по 2 ноября. На нем примут участие 180 спортсменов из 30 стран.

Состав команды:

55 кг. Ерасыл Амангалиев

65 кг. Асылхан Кошербай

70 кг. Диас Серикулы

85 кг. Даниял Райымбеков

Тренеры: Азамат Туямашев, Ержан Шагиров.

Турнир впервые будет проходить под эгидой World Boxing - новой некоммерческой организации, курирующей любительский бокс. Она была созадана в ответ на разрыв отношений между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной ассоциацией бокса.