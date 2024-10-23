В "Барысе" высказались о сенсации в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев высказался о сенсационной победе над "Сибирью" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Новосибирске завершилась победой "Барыса" со счетом 3:1.

"Разбираем соперника, готовимся, как и все. Было сказано, чтобы была сумасшедшая самоотдача. В принципе, ребята поняли, сражались. Где-то были ошибки, ничего страшного, они у всех бывают. Главное – желание победить. Беспокоились за физическое состояние из-за перелета. Раскатка прошла в сонном состоянии.

Посидели, поговорили, попросили проявить характер. Выиграли на характере, заслуженно. Наше руководство выбрало путь, чтобы наши ребята играли, с казахским паспортом, ну и российские ребята. Я считаю, это правильный путь. У нас ребята растут с каждой игрой, прибавляют. У Николишина и Бурдасова образовалась хорошая связка. Есть еще резерв в фарм-клубе", - цитирует специалиста сайт КХЛ.