Бабаяну задали провокационный вопрос перед матчем Лиги Европы

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян ответил на вопросы представителей СМИ перед первым матчем с "Лудогорцем" в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы. Один из них касался экс-тренера столичного клуба Станимира Стойлова. Бабаян счел этот вопрос провокационным, сообщают Vesti.kz.

- А вообще Станимир (Стойлов) не сказал, за какую команду будет болеть?

- Я его не спрашивал (смеется). Я знаю, что он любит "Астану", но в то же время он из Болгарии. Поэтому здесь такой, больше провокационный вопрос.

Ранее Бабаян более подробно высказался о "Лудогорце", а также рассказал о серьезных кадровых потерях своей команды.

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