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Новости спорта Футбол Лига Европы
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Стали известны кадровые потери "Астаны" перед матчем с "Лудогорцем"

Стали известны кадровые потери "Астаны" перед матчем с "Лудогорцем"
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян рассказал о кадровых потерях своей команды перед противостоянием с "Лудогорцем" в третьем отборочном раунде Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Первая встреча пройдет 8 августа в Астане, ответная намечена на 18-е число в Болгарии.

- Какая ситуация с травмированными игроками?

- К сожалению, у нас точно не сыграет Ароян, не сыграет точно Габышев и не сыграет точно Аманович. Аманович сейчас вылетел в Европу на лечение: у него повреждение сустава плеча, поэтому он выбыл как минимум на две недели.

Добавим, что если "Астана" пройдет "Лудогорец", то в раунде плей-офф ЛЕ сыграет с нидерландским "Аяксом". Матчи этой стадии будут сыграны 24 и 31 августа. Если подопечные Григория Бабаяна проиграют, то попадут в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретятся с победителем пары "Валмиера" (Латвия) - "Партизани" (Албания).

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Метки:
Астана ФК Бабаян Григорий Лига Европы

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