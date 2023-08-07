"Прекрасно знаем силу соперника". Бабаян рассказал о "Лудогорце" и Стойлове

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян поделился своими ожиданиями от первой игры с болгарским "Лудогорцем" в третьем отборочном раунде Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет 8 августа в Астане, ответная намечена на 18-е число в Болгарии.

"Мы очень хорошо знакомы с командой, да и вообще в целом с болгарским футболом. За последние годы очень много тренеров из Болгарии здесь работали. Из того же "Лудогорца" был Дерменджиев, который возглавлял "Ордабасы". Жоао Пауло, Май Махлангу, сейчас еще Жоржиньо есть у "Ордабасы". То есть это знакомая команда. Следили и прекрасно знаем силу соперника. 12 лет они чемпионы, каждый год играют в групповых стадиях. Понятно, что это серьезная команда с очень качественным подбором футболистов. Мы их очень уважаем, но у нас свои задачи, свой план, и для нас очень важно завтра победить.

Я думаю, что в психологическом плане нам должно быть завтра немножко легче, чем это было в последнем домашнем матче. Мы проиграли первую игру 0:4, и был большой груз давления. А сейчас я вижу, что психологическое состояние в команде немножко выпрямилось, ребятам легче готовиться, хорошее настроение. Если все сложится, с поддержкой наших болельщиков, мы завтра выиграем", - приводит слова Бабаяна пресс-служба клуба.

- Есть такая тенденция - когда "Астана" начинает первый домашний матч дома, она потом проходит. Получается, если команда завтра забьет два гола, она пройдет дальше? Советовались со Стойловым?

- Мы с ним постоянно на связи. Но я очень хорошо знаю "Лудогорец", сейчас несложно собрать и найти информацию. Мы с ним разговаривали, но больше о том, что он хотел приехать, если получится, на ответный матч, чтобы увидеться. Но и так ясно, что это сильная команда. Если люди тратят там на трансферы 2-4 миллиона - понятно, какие там футболисты. Но в любом случае домашний матч, домашняя победа дает какое-то преимущество, уверенность. Но загадывать не будем, давайте сначала проведем завтрашний матч, а потом уже будем думать об ответном.

Отметим, если "Астана" пройдет "Лудогорец", то в раунде плей-офф ЛЕ сыграет с нидерландским "Аяксом". Матчи этой стадии будут сыграны 24 и 31 августа.