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ЦСКА с Зайнутдиновым в составе сыграл вничью в матче Лиги Европы

Команда принимала "Фейеноорд".

ЦСКА с Зайнутдиновым в составе сыграл вничью в матче Лиги Европы
Фото: ПФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграл вничью с "Фейеноордом" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Половину матча "Фейеноорд" играл в меньшинстве - на 48-й минуте был удален нападающий Николай Йоргенсен. Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

ЦСКА набрал три очка в четырех матчах и занимает четвертое место в группе K. 

Символ перезагрузки. Почему Зайнутдинов должен стать новым капитаном сборной Казахстана

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Лига Европы Сборная РК по футболу

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