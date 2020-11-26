Символ перезагрузки. Почему Зайнутдинов должен стать новым капитаном сборной Казахстана

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Символ перезагрузки. Почему Зайнутдинов должен стать новым капитаном сборной Казахстана

Карьера игрока ЦСКА набирает обороты.

Символ перезагрузки. Почему Зайнутдинов должен стать новым капитаном сборной Казахстана
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
0

В сборной Казахстана по футболу однозначно произойдут изменения в ближайшее время, хотя бы потому что придет новый главный тренер. Корреспондент Vesti.kz уверен, что в следующем отборочном цикле в команде капитанскую повязку должны доверить Бахтиеру Зайнутдинову

В последнее время так происходит, что капитан сборной менялся несколько раз. Например, при Станимире Стойлове повязка была отдана Дмитрию Шомко, болгарин объяснял это тем, что у защитника больше матчей за сборную и опыта. Позже капитаном вновь стал Бауыржан Исламхан, но в его отсутствие (такое к сожалению происходило часто за последние пару лет), повязка доверялась разным людям, включая Гафуржана Суюмбаева, Исламбека Куата и Сергея Малого




Все перечисленные игроки - в большинстве уже опытные и действительно значимые игроки для Казахстана. Но мы увидели, как порой давит повязка на того же Куата или Суюмбаева. Кроме того, мы отлично знаем, что они, а также Исламхан и Малый - достаточно закрытые люди. Капитан - это лицо команды, он должен коммуницировать с прессой, болельщиками и защищать свой коллектив в том числе в публичном поле. 

Вы скажете, что Зайнутдинов молод? Да, но того же Исламхана сделали капитаном примерно в таком же возрасте. У него не было тогда никаких преимуществ, кроме того, что тогда это был самый одаренный игрок страны. У на данный момент Исламхана неопределенность в карьере, да и тот же Стойлов говорил, что Баторику вполне комфортно и без повязки, в таком случае на него нет излишнего давления. 

Зайнутдинов - новая надежда, новый символ сборной. Он гиперответственный, дисциплинированный, никогда не поддается внешним факторам, в свои 22 года он уже сыграл больше матчей на высоком международном уровне, чем некоторые игроки сборной, которым за 30 лет. 



Сборная должна полностью поверить в него, как в абсолютного лидера и нет сомнений, что Бахтиер готов принять эту роль. Он воспитанный, но крайне амбициозный парень. Плюс он представляет серьезную лигу и большой (по меркам постсоветского пространства) клуб. Зайнутдинов - это стабильное и логичное решение по капитанской повязке на долгие годы. И в ближайшие циклы даже у соперников может быть другое восприятие по отношению к нашей сборной, если они увидят, что капитан сборной Казахстана действительно сильный игрок европейского уровня, который через пару лет скорее всего уедет в топ-чемпионат. 

Фото: КФФ©

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Сборная РК по футболу Зайнутдинов Бахтиер Исламхан Бауыржан КФФ Куат Исламбек ЦСКА Аль-Айн ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
11:34
Футбол

Символ перезагрузки. Почему Зайнутдинов должен стать новым капитаном сборной Казахстана
Сегодня
09:59
Футбол

"Кайрат" решил отметить чемпионство банкетом с участием Тимощука и Аршавина
Сегодня
07:25
Футбол

В "Кайсаре" случился новый конфликт. На этот раз между главным тренером и капитаном
Вчера
22:19
Футбол

Казахстанский футболист из белорусского клуба получил заманчивое предложение в Европе
Вчера
21:51
Футбол

От Бабаяна до Байсуфинова. Кто из казахстанских тренеров может возглавить сборную
Вчера
19:36
Футбол

"Переманить Зайнутдинова?". Шпилевский - о трансферах, гегемонии "Кайрата", кризисе "Астаны" и самом талантливом футболисте
Вчера
17:42
Футбол

"Вчера был черный день". Карпович назвал виновного в вылете "Окжетпеса" из КПЛ
Вчера
17:22
Футбол

"Должны вернуть титул "Астане". Барсегян сделал заявление о следующем сезоне КПЛ
Вчера
16:59
Футбол

Шедевр Манзорро и эффектный мяч игрока "Каспия". Выбери лучший гол 20-го тура КПЛ-2020
Вчера
15:14
Футбол

"Астана" лишилась защитника сборной Казахстана на предпоследний матч в КПЛ
Вчера
14:31
Футбол

"При Билеке пропала дисциплина". Алиев - о Бабаяне, Шпилевском, Куате и провале казахстанского футбола
Вчера
12:54
Футбол

Гол капитана "Кайсара" признан лучшим в 19-м туре КПЛ-2020
Вчера
10:43
Футбол

Больше, чем у конкурента. Как "Окжетпес" с бюджетом в 1,5 миллиарда тенге вылетел в первую лигу
Вчера
10:03
Футбол

Минус Эсеола, Сейдахмет и Тунгышбаев? С кем расстанется "Кайрат" после сезона
24 ноября
23:49
Футбол

Определились все участники КПЛ-2021
24 ноября
22:17
Футбол

Последовательность и смелая игра. Как "Каспий" сохранил прописку в КПЛ
24 ноября
19:52
Футбол

"Окжетпес" проиграл "Тоболу" и вылетел из КПЛ
24 ноября
18:00
Футбол

"Правильный шаг по карьере". Селекционер - о подробностях трансфера Зайнутдинова и удачной сделке ЦСКА
24 ноября
15:55
Футбол

"Каспий" одержал победу над "Таразом" и увеличил отрыв от последнего места КПЛ
24 ноября
15:54
Футбол

Ведущий борьбу за медали "Ордабасы" потерял очки в матче с "Кызыл-Жаром"
24 ноября
15:42
Футбол

Тренер ЦСКА губит атакующий потенциал Зайнутдинова? Как сыграли казахстанцы в 15-м туре РПЛ
24 ноября
14:50
Футбол

"Астана" обыграла "Кайсар" и сократила отставание от "Тобола". Сотириу сделал дубль
24 ноября
11:33
Футбол

"Интересно посмотреть на его работу без Вагнера, Гуральски ...". Эксперт оценил перспективы Шпилевского в сборной Казахстана
24 ноября
10:15
Футбол

На кону "серебро" КПЛ. Прямая трансляция матча "Астана" - "Кайсар" и еще четырех игр 20-го тура
24 ноября
07:27
Футбол

Футболист сборной Казахстана близок к уходу из "Кайрата". Им интересуется "Ордабасы"
23 ноября
20:56
Футбол

"Актобе" может забрать своих воспитанников у "Астаны"
23 ноября
20:25
Футбол

Победа "Тобола" и неудача "Астаны". Как может досрочно решиться судьба "серебра" КПЛ-2020
23 ноября
19:59
Футбол

Исламбек Куат покинет "Химки". "Астана" проявляет к нему интерес
23 ноября
18:52
Футбол

Острая борьба за медали и попытка остаться в премьер-лиге. Превью к 20-му туру КПЛ-2020
23 ноября
18:04
Футбол

"Больше только у "Кайрата", "Астаны" и "Ордабасы". Стал известен бюджет "Актобе" для участия в КПЛ
12 июля 2019
18:04
Футбол

"Пацаны подняли на уши все село". Влог с турнира памяти Сегизбаева
14 июня 2019
11:05
Футбол

Видео заседания Судейско-экспертной комиссии КФФ
3 сентября 2018
16:50
Футбол

Видеообзор прощального матча Самата Смакова
22 июля 2018
22:30
Футбол

Видеообзор матча "Ордабасы" - "Кайрат" - 2:1
3 апреля 2018
20:30
Футбол

Голы и финты Еркебулана Сейдахмета в 2018 году
4 марта 2018
16:48
Футбол

Фото с матча Суперкубка Казахстана "Астана" - "Кайрат"
3 августа 2016
18:27
Футбол

В Астане обсудили Стратегию развития футбола Казахстана на 2016-2026 годы
23 сентября 2015
20:58
Футбол

Фоторпепортаж: "Астана" вышла в финал Кубка Казахстана по футболу
1 марта 2015
19:44
Футбол

Фоторепортаж с завоевания "Астаной" Суперкубка Казахстана
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика