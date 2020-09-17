Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны" и "Кайсара" в Лиге Европы

Сегодня, 17 сентября, три казахстанских клуба сыграют свои матчи на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Кайсар"
в Шымкенте примет кипрский АПОЭЛ
. Начало - в 18:00 по времени Нур-Султана.
"Астана"
в Алматы сыграет с черногорской "Будучностью"
. Начало - в 20:00.
"Кайрат"
в Хайфе встретится с местным "Маккаби". Начало - в 23:00.
Все игры покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
"Астана" попала в ЛЕ после вылета из Лиги чемпионов, проиграв
крупно "Динамо-Бресту" в рамках первого квалификационного этапа.
"Кайрат" в первом раунде ЛЕ прошел
армянский "Ноа" - 4:1.
"Кайсару" только предстоит дебютировать в еврокубках. Это право кызылординский клуб заполучил благодаря завоеванному Кубку страны в прошлом году.
Ранее выход в следующий раунд турнира предрекли
только "Астане".
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне