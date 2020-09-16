"Астана" идет дальше, а "Кайрат" и "Кайсар" вылетают. Прогноз Vesti.kz на матчи Лиги Европы

Уже завтра, 17 сентября, сразу три казахстанских клуба сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Корреспондент Vesti.kz представляет превью к играм с участием "Астаны", "Кайрата" и "Кайсара".



"Кайсар" - АПОЭЛ (Кипр). Прогноз редакции - 1:2



28-кратный чемпион Кипра и стабильный участник еврокубков в последние годы посещает Казахстан с удивительной регулярностью. При этом АПОЭЛ, как правило, крайне неудачно играет в нашей стране, что не раз подтверждали игры с "Астаной".Безусловно, "Кайсар" - это не "Астана", но, как ни странно, шансы у казахстанского клуба все-таки есть. АПОЭЛ начал нынешний сезон нервно, в первом раунде квалификации ЛЕ лишь в дополнительное время обыграл косовский "Гиляни" (2:0). В чемпионате клуб из Никосии добился следующих результатов против: "Кирмиотисса" (2:2), АЕК Ларнака (0:3), АЕК Лимасол (1:0). То есть в августе команду Мариноса Озунидиса трясло очень сильно. Но состав у АПОЭЛа гораздо более опытный, и многие игроки прекрасно знают, каково играть в финальных стадиях Лиги Европы и даже Лиги чемпионов. Именно опыт, скорее всего, сыграет здесь значительную роль."Кайсар" по результатам в КПЛ выглядит неплохо, но, как уже подчеркивали некоторые эксперты, доля удачи в победах коллектива Стойчо Младенова присутствовала. Кроме того, матч с "Кайратом" обнажил проблемы "Кайсара": при сильном давлении команда испытывает трудности.Матч будет непростым и вязким для обеих сторон, но, вероятнее всего, минимальная победа АПОЭЛа со счетом 2:1.У "Кайрата" большой эмоциональный подъем после сверхуспешного рестарта КПЛ, где команда Алексея Шпилевского практически не замечает соперников. Однако противостояние с израильскими клубами - ахиллесова пята "Кайрата". В последние годы алматинцев уверенно выбивали из квалификации ЛЕ "Маккаби" (Тель-Авив) и "Хапоэль" (Беэр-Шева). Более того, нынешнего соперника "Кайрата" - "Маккаби" из Хайфы тренирует Барак Бахар, именно этот специалист в прошлом году выбил алматинцев из ЛЕ с "Хапоэлем".С одной стороны, "Кайрат" выглядит более уверенной, выстроенной и мастеровитой командой, чем в прошлом году. Кроме того, игроки "Кайрата" в хорошей физической форме, Шпилевский грамотно применяет ротацию и перед выездом в Хайфу дал отдохнуть некоторым футболистам. Также "Кайрат" заранее вылетел в Израиль, чтобы адаптация к местным условиям прошла мягче.У "Маккаби", опять же, положительный фон на старте сезона, они выиграли все три матча (два в чемпионате, один в еврокубках). Состав израильтян не блещет звездами, но это отлично сбитая, подготовленная команда, где есть несколько игроков сборной.Возможно, "Кайрат" ждет самый тяжелый матч в сезоне на данный момент. Обе команды умеют забивать, поэтому в основное время наш прогноз - 1:1, а дальше предугадать сложнее, но фактор домашнего поля может склонить чашу весов в сторону "Маккаби" и, скорее всего, в такой ситуации они доведут игру до победы.Депрессивный август для "Астаны" закончен, и в сентябре у клуба новые надежды и шансы, ведь в целом еще ничего не потеряно. "Астана" при Поле Эшуорте уже выиграла один важный матч, но с "Будучностью" все равно должен быть другой уровень ответственности и концентрации.Индивидуально "Астана" сильнее "Будучности" в разы, один Марин Томасов еще недавно оценивался примерно так же, как весь состав черногорского клуба. Но, во-первых, трансферные стоимости не играют на поле, а во-вторых, сам Томасов может и не сыграть в ближайшей встрече, как это произошло недавно с "Ордабасы". Пока хорватского легионера воспитывают, в составе выходят Дорин Ротариу и Тигран Барсегян."Астане" следует быть крайне осторожной с "Будучностью", поскольку сама столичная команда еще не в оптимальных кондициях, а черногорцы уже показали, что могут навязать борьбу с превосходящим их по силе противником. Например, так было в недавней игре квалификации Лиги чемпионов с "Лудогорцем", где "Будучность" имела шансы на спасение, до последних минут счет был 1:2, но затем болгары забили решающий, третий гол.Счет 3:1 в пользу "Астаны" - это уже наш прогноз на ближайший матч с "Будучностью", учитывая, что класс казахстанского клуба сопоставим с "Лудогорцем", а у черногорцев не произошло знаковых изменений составе.

Напомним, "Кайсар" примет АПОЭЛ в Шымкенте. Встреча начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. "Астана" с "Будучностью" сыграет в Алматы в 20:00. "Кайрат", игра которого стартует в 23:00, сыграет в Хайфе.

А как по вашему мнению завершатся эти матчи и какой из наших клубов пройдет дальше?