"Кайрат" вылетел в Израиль на матч Лиги Европы и определился с составом

Футбольный клуб "Кайрат" отправился в Хайфу (Израиль) на встречу с местным "Маккаби". Она пройдет в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы 17 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Победитель будет определен по итогам одной игры. Если потребуется, будут назначены дополнительное время и серия пенальти.
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Команда вылетела в следующем составе:
вратари
: Стас Покатилов, Данил Устименко, Динмухаммед Жомарт;
защитники
: Дино Миканович, Раде Дугалич, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Сергей Кейлер, Денис Поляков, Камо Оганесян;
полузащитники
: Гулжигит Алыкулов, Конрад Вжесиньски, Айбол Абикен, Яцек Гуральски, Небойша Косович, Еркебулан Тунгышбаев, Данияр Усенов;
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нападающие
: Адеринсола Эсеола, Абат Аймбетов, Артур Шушеначев, Вагнер Лав;
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главный тренер
: Алексей Шпилевский.
Отметим, что перед еврокубковой игрой соперник "Кайрата" одержал
третью победу подряд.
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