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Соперник "Кайрата" одержал третью победу подряд перед матчем Лиги Европы

Матч состоится 17 сентября.

Соперник "Кайрата" одержал третью победу подряд перед матчем Лиги Европы
Фото: ФК "Маккаби" Хайфа
Новости спорта Футбол Лига Европы
0
"Маккаби" (Хайфа) обыграл "Хапоэль" (Беэр-Шева) в матче второго тура чемпионата Израиля по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Хайфе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе "Маккаби" дубль оформил Никита Рукавица (23-я и 61-я минуты), еще один мяч забил Яник Вильдсхут (73-я). У "Хапоэля" отличился Итамар Швиро (59-я минута).

Таким образом, "Маккаби" одержал третью победу подряд: две в чемпионате, еще одну - в первом квалификационном раунде Лиги Европы, когда был обыгран боснийский "Железничар".

Напомним, "Маккаби" является соперником "Кайрата" по второму квалификационному раунду Лиги Европы. Матч состоится 17 сентября в Хайфе. Победитель будет определен по итогам одной игры.

 

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Метки:
Кайрат ФК Лига Европы Израиль

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