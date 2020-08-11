От разгромов до конфуза и провала. Как казахстанские клубы соперничали с армянскими в Лиге Европы

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

От разгромов до конфуза и провала. Как казахстанские клубы соперничали с армянскими в Лиге Европы

"Кайрату" предстоит сыграть с ФК "Ноа".

От разгромов до конфуза и провала. Как казахстанские клубы соперничали с армянскими в Лиге Европы
"Астана" - "Пюник". Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
0

Алматинский "Кайрат" в первом отборочном раунде Лиги Европы встретится с армянским "Ноа". Это будет шестая дуэль на клубном уровне между представителями двух стран. Если в первое время преимущество казахстанцев было неоспоримым, то потом произошли осечки и даже вылет из турнира. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как ранее соперничали клубы из Казахстана и Армении.

Впервые команды из двух стран сошлись в квалификации Лиги Европы-2013/14. "Актобе" в первом отборочном раунде дважды обыграл "Гандзасар" из Капана с одинаковым счетом 2:1. В Армении голами отметились Сергей Давыдов и Асхат Тагыбреген, а в Казахстане дубль на счету Тимура Кападзе. В составе гостей гол забил Нарек Бегларян, который в 2016 году выступал в "Жетысу".


В сезоне-2014/15 сразу два казахстанских клуба получили на турнире соперников из Армении - "Астана" встречалась с ереванским "Пюником", а "Шахтер" с "Шираком" из Гюмри. Примечательно, что оба противостояния прошли в рамках первого раунда и стартовые матчи казахстанские клубы провели в Армении.

"Астана" в выездной игре оказалась сильнее со счетом 4:1. Голы в составе столичного клуба забивали Танат Нусербаев, Бауржан Джолчиев, Фокси Кетевоама и Атанас Курдов. "Шахтер" выиграл в гостях более скромнее - 2:1. В составе "горняков" отличились Михрет Топчагич и Сергей Малый.

В ответной игре "Астана" благодаря точным ударам Джолчиева и Дмитрия Шомко обыграла "Пюник" со счетом 2:0. "Шахтер" дома также оказался сильнее - 4:0. Авторами голов стали Улан Конысбаев, Никола Покривач и Андрей Финонченко. Один из голов мячей гости забили в собственные ворота. По сумме двух матчей "Астана" и "Шахтер" выиграли у соперников с одинаковым счетом 6:1.



В сезоне-2015/16 алматинский "Кайрат" во втором квалификационном раунде ЛЕ встречался с "Алашкертом". В Алматы подопечные Владимира Вайсса обыграли армянский клуб со счетом 3:0. Отличились Бауыржан Исламхан, Жерар Гоу и Джордже Деспотович. В ответной игре "Алашкерт" первым из своей страны одержал победу над представителем Казахстана. Хозяева выиграли со счетом 2:1 - в составе "Кайрата" автором гола стал Гоу. По сумме двух матчей победителем пары стал алматинский клуб (4:2).



Последнее на данный момент противостояние казахстанского и армянского клубов состоялось в квалификации ЛЕ сезона-2018/19. Костанайский "Тобол" во втором отборочном раунде встречался с "Пюником". На своем поле казахстанский клуб благодаря голам Максима Федина и Азата Нургалиева одержал победу со счетом 2:1. В ответной игре судьбу путевки в следующий раунд решил гол игрока "Пюника" Мохамеда Конате, который до этого выступал за молодежный состав "Кайрата". Вылет "Тобола" из Еврокубков стал первым для представителей Казахстана в матчах с соперниками из Армении.

Матч "Кайрат" - "Ноа" пройдет в Алматы 27 августа. Для армянского клуба это противостояние, которое состоит из одной игры, будет дебютным в еврокубках.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Наши в еврокубках Лига Европы Кайрат ФК Актобе ФК "Актобе" в Лиге Европы Астана ФК "Шахтер" в Лиге Европы Шахтер ФК Тобол ФК Исламхан Бауыржан Вайсс Владимир Джолчиев Бауржан Футбол Сборная РК по футболу Аль-Айн ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
19:31
Футбол

От разгромов до конфуза и провала. Как казахстанские клубы соперничали с армянскими в Лиге Европы
Сегодня
19:15
Футбол

Рады, что не придется лететь в Казахстан к "Кайрату" - президент молдавского клуба о Лиге Европы
Сегодня
18:23
Футбол

Победа, драмы и поражения. Как казахстанские клубы играли с соперниками из Румынии в ЛЧ
Сегодня
17:46
Футбол

Большой риск. Почему "Кайрат" не усилил оборону перед Лигой Европы
Сегодня
16:39
Футбол

"Я был в Казахстане в 2010 году". Сербский футболист с опытом игры в Италии прокомментировал трансфер в "Астану"
Сегодня
15:15
Футбол

Сербская стена. Зачем "Астана" подписала еще одного центрбека
Сегодня
10:51
Футбол

УЕФА оплатит чартеры казахстанским клубам в еврокубках
Сегодня
10:05
Футбол

Вратарь "Байера" назвал позором вылет из Лиги Европы
Сегодня
07:27
Футбол

"МЮ" и "Интер" вышли в полуфинал Лиги Европы
Сегодня
00:15
Футбол

Шпилевский оценил соперника в Лиге Европы и форму "Кайрата" перед возобновлением сезона
Сегодня
00:09
Футбол

Домашний матч "Ордабасы" в Лиге Европы оказался под угрозой переноса в другую страну
Вчера
23:20
Футбол

Короткая история, музыкальный лейбл и трансфер казахстанца. С кем сыграет "Кайрат" в Лиге Европы
Вчера
22:17
Футбол

"У них много звезд". Тренер соперника "Кайрата" назвал преимущество своего клуба в Лиге Европы
Вчера
22:05
Футбол

Нужно сотворить чудо, чтобы пройти "Кайрат" в Лиге Европы - СМИ
Вчера
20:00
Футбол

Главный тренер играл в Казахстане, капитан - аргентинец, лидера продадут. Что нужно знать о сопернике "Ордабасы" в ЛЕ
Вчера
17:59
Футбол

"Кайрат" объявил место проведения матча Лиги Европы
Вчера
17:44
Футбол

Стали известны все пары первого раунда Лиги Европы с участием "Кайрата" и "Ордабасы"
Вчера
17:16
Футбол

Казахстанские футболисты из зарубежных клубов узнали соперников в Лиге Европы
Вчера
17:04
Футбол

Прямые трансляции матчей "Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген" и "Интер" - "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы
Вчера
10:22
Футбол

Прямая трансляция жеребьевки первого раунда Лиги Европы с участием "Кайрата" и "Ордабасы"
Вчера
09:22
Футбол

"Ордабасы" узнал свою группу на жеребьевке и трех потенциальных соперников на старте Лиги Европы
Вчера
07:54
Футбол

"Кайрат" узнал четырех возможных соперников на старте Лиги Европы
7 августа
16:27
Футбол

УЕФА нашел замену Казахстану для домашних матчей "Астаны", "Кайрата", "Ордабасы" и "Кайсара" в еврокубках
7 августа
07:26
Футбол

Определились все пары 1/4 финала Лиги Европы
6 августа
16:42
Футбол

Экс-футболист сборной Италии восхитился бывшим игроком "Астаны"
6 августа
07:35
Футбол

"МЮ", "Интер" и "Шахтер" вышли в четвертьфинал Лиги Европы
5 августа
19:52
Футбол

Возвращение Лиги Европы! Прямые трансляции матчей "Манчестер Юнайтед", "Интера" и других игр 1/8 финала
2 августа
16:50
Футбол

"Кайсар" определился со стадионом для Лиги Европы
1 августа
20:02
Футбол

"Сыграть с Президентом Казахстана? Без проблем". Вагнер Лав - о "Кайрате", возрасте Шпилевского, Алматы и конине
1 августа
19:45
Футбол

"У нас есть сумасшедший шанс в Лиге Европы". Шпилевский - о форме Вагнера, возвращении Куата и рестарте КПЛ
13 декабря 2019
05:34
Футбол

Как "Манчестер Юнайтед" выиграл группу Лиги Европы с участием "Астаны"
8 декабря 2019
12:15
Футбол

Видео тренировки "Астаны" перед последним матчем в Лиге Европы
29 ноября 2019
00:09
Футбол

Видеообзор победы "Барыса" над командой Доуса в КХЛ
28 ноября 2019
23:53
Футбол

Фоторепортаж с матча "Астана" - "Манчестер Юнайтед"
27 ноября 2019
23:33
Футбол

Видео пресс-конференции Сульшера перед матчем "МЮ" с "Астаной" в Нур-Султане
7 ноября 2019
22:31
Футбол

Фото с матча Лиги Европы "Астана" - "АЗ Алкмар"
3 октября 2019
18:37
Футбол

Фото с матча "Астана" - "Партизан" в Лиге Европы
20 сентября 2019
08:50
Футбол

Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Астана" - 1:0
22 августа 2019
20:51
Футбол

Фото с матча "Астана" - БАТЭ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика