От разгромов до конфуза и провала. Как казахстанские клубы соперничали с армянскими в Лиге Европы

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Алматинский "Кайрат" в первом отборочном раунде Лиги Европы встретится с армянским "Ноа". Это будет шестая дуэль на клубном уровне между представителями двух стран. Если в первое время преимущество казахстанцев было неоспоримым, то потом произошли осечки и даже вылет из турнира. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как ранее соперничали клубы из Казахстана и Армении.
Впервые команды из двух стран сошлись в квалификации Лиги Европы-2013/14. "Актобе" в первом отборочном раунде дважды обыграл "Гандзасар" из Капана с одинаковым счетом 2:1. В Армении голами отметились Сергей Давыдов и Асхат Тагыбреген, а в Казахстане дубль на счету Тимура Кападзе. В составе гостей гол забил Нарек Бегларян, который в 2016 году выступал в "Жетысу".
В сезоне-2014/15 сразу два казахстанских клуба получили на турнире соперников из Армении - "Астана" встречалась с ереванским "Пюником", а "Шахтер" с "Шираком" из Гюмри. Примечательно, что оба противостояния прошли в рамках первого раунда и стартовые матчи казахстанские клубы провели в Армении.
В ответной игре "Астана" благодаря точным ударам Джолчиева и Дмитрия Шомко обыграла "Пюник" со счетом 2:0. "Шахтер" дома также оказался сильнее - 4:0. Авторами голов стали Улан Конысбаев, Никола Покривач и Андрей Финонченко. Один из голов мячей гости забили в собственные ворота. По сумме двух матчей "Астана" и "Шахтер" выиграли у соперников с одинаковым счетом 6:1.
В сезоне-2015/16 алматинский "Кайрат" во втором квалификационном раунде ЛЕ встречался с "Алашкертом". В Алматы подопечные Владимира Вайсса обыграли армянский клуб со счетом 3:0. Отличились Бауыржан Исламхан, Жерар Гоу и Джордже Деспотович. В ответной игре "Алашкерт" первым из своей страны одержал победу над представителем Казахстана. Хозяева выиграли со счетом 2:1 - в составе "Кайрата" автором гола стал Гоу. По сумме двух матчей победителем пары стал алматинский клуб (4:2).
Последнее на данный момент противостояние казахстанского и армянского клубов состоялось в квалификации ЛЕ сезона-2018/19. Костанайский "Тобол" во втором отборочном раунде встречался с "Пюником". На своем поле казахстанский клуб благодаря голам Максима Федина и Азата Нургалиева одержал победу со счетом 2:1. В ответной игре судьбу путевки в следующий раунд решил гол игрока "Пюника" Мохамеда Конате, который до этого выступал за молодежный состав "Кайрата". Вылет "Тобола" из Еврокубков стал первым для представителей Казахстана в матчах с соперниками из Армении.
Матч "Кайрат" - "Ноа" пройдет в Алматы 27 августа. Для армянского клуба это противостояние, которое состоит из одной игры, будет дебютным в еврокубках.
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