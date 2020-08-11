Победа, драмы и поражения. Как казахстанские клубы играли с соперниками из Румынии в ЛЧ

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Шымкентский "Ордабасы" в первом отборочном раунде Лиги Европы сыграет с румынским "Ботошани". Это будет третьим противостоянием в истории двух стран в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как раньше между собой играли казахстанские и румынские клубы.
Представители двух стран ранее встречались только в Лиге чемпионов. Исход обоих противостояний остался за румынами. В сезоне-2014/15 "Актобе" дошел до третьего квалификационного раунда ЛЧ, где встретился с бухарестским "Стяуа". В Казахстане соперники выдали боевую ничью - 2:2. Гости, благодаря голам Клаудиу Кешерю и Андрея Препелицэ, дважды выходили вперед. В составе "Актобе" забивали Валерий Коробкин и армянский игрок Роберт Азруманян.
В ответном матче "Стяуа" одержала победу со счетом 2:1. Голевой задел хозяевам обеспечили Александру Кипчу и Николае Станчу. В составе гостей в концовке матча отличился Тимур Кападзе. При этом "Актобе", начиная с 57-й минуты после удаления Юрия Логвиненко, играл в меньшинстве.
В Лиге чемпионов предыдущего сезона "Астана" в первом квалификационном раунде ЛЧ встречалась с клубом ЧФР из города Клуж-Напока. В Нур-Султане хозяева одержали победу благодаря голу Евгения Постникова.
В ответной игре быстрый гол Романа Муртазаева, казалось, поставил крест на надеждах румын, но дубль француза Биллеля Омрани и затесавшийся между этими взятиями ворот автогол Постникова по сумме двух матчей оставили "Астану" за бортом турнира.
Матч "Ордабасы" - "Ботошани" в первом отборочном раунде ЛЕ намечен на 27 августа в Шымкенте. Выявление победителя пары будет состоять из одной встречи. В случае необходимости для определения путевки в следующий раунд в игре могут быть назначены дополнительное время и серия пенальти. Кроме того, встречу могут перенести на нейтральное поле из-за пандемии коронавируса и санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!