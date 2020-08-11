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Победа, драмы и поражения. Как казахстанские клубы играли с соперниками из Румынии в ЛЧ

Матч между "Ордабасы" и "Ботошани" будет третьим противостоянием двух стран в еврокубках.

Победа, драмы и поражения. Как казахстанские клубы играли с соперниками из Румынии в ЛЧ
"Астана" - ЧФР. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Шымкентский "Ордабасы" в первом отборочном раунде Лиги Европы сыграет с румынским "Ботошани". Это будет третьим противостоянием в истории двух стран в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как раньше между собой играли казахстанские и румынские клубы.

Представители двух стран ранее встречались только в Лиге чемпионов. Исход обоих противостояний остался за румынами. В сезоне-2014/15 "Актобе" дошел до третьего квалификационного раунда ЛЧ, где встретился с бухарестским "Стяуа". В Казахстане соперники выдали боевую ничью - 2:2. Гости, благодаря голам Клаудиу Кешерю и Андрея Препелицэ, дважды выходили вперед. В составе "Актобе" забивали Валерий Коробкин и армянский игрок Роберт Азруманян.

В ответном матче "Стяуа" одержала победу со счетом 2:1. Голевой задел хозяевам обеспечили Александру Кипчу и Николае Станчу. В составе гостей в концовке матча отличился Тимур Кападзе. При этом "Актобе", начиная с 57-й минуты после удаления Юрия Логвиненко, играл в меньшинстве.

В Лиге чемпионов предыдущего сезона "Астана" в первом квалификационном раунде ЛЧ встречалась с клубом ЧФР из города Клуж-Напока. В Нур-Султане хозяева одержали победу благодаря голу Евгения Постникова.



В ответной игре быстрый гол Романа Муртазаева, казалось, поставил крест на надеждах румын, но дубль француза Биллеля Омрани и затесавшийся между этими взятиями ворот автогол Постникова по сумме двух матчей оставили "Астану" за бортом турнира.

Главный тренер играл в Казахстане, капитан - аргентинец, лидера продадут. Что нужно знать о сопернике "Ордабасы" в ЛЕ

Матч "Ордабасы" - "Ботошани" в первом отборочном раунде ЛЕ намечен на 27 августа в Шымкенте. Выявление победителя пары будет состоять из одной встречи. В случае необходимости для определения путевки в следующий раунд в игре могут быть назначены дополнительное время и серия пенальти. Кроме того, встречу могут перенести на нейтральное поле из-за пандемии коронавируса и санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

 

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Метки:
Наши в еврокубках Румыния Ордабасы ФК Астана ФК Актобе ФК Лига чемпионов Лига Европы Футбол

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