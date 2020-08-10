Главный тренер играл в Казахстане, капитан - аргентинец, лидера продадут. Что нужно знать о сопернике "Ордабасы" в ЛЕ

По итогам жеребьевки шымкентскому "Ордабасы"
достался румынский "Ботошани"
по первому отборочному раунду Лиги Европы
. Более подробно о сопернике бронзового призера КПЛ
рассказывает корреспондент Vesti.kz
.
"Ботошани" (прозвище команды - "красно-бело-голубые") был основан в 2001 году при поддержке местного совета, начав свое выступление в низших дивизионах. В высший команда пробилась лишь в сезоне-2013/14. Основной ее задачей в дебютном сезоне в когорте сильнейших было избежать вылета. Причем, в начале чемпионата "Ботошани" была единственной командой, в которой играли только румынские футболисты. В итоге клуб решил задачу, завершив сезон на восьмом месте из 18.
В высшем дивизионе серьезных успехов "Ботошани" не добивался, занимая в основном с восьмого по десятое места. Разве что последний сезон сложился для него весьма успешно. Первый этап завершил на третьем месте при 14 участниках чемпионата, попал в первую шестерку, финишировав впоследствии на итоговом четвертом месте.
Что касается еврокубков, то в них "Ботошани" дебютировал в сезоне-2014/2015, а именно в квалификации Лиги Европы. В первом раунде прошел грузинский "Спартак-Цхинвали"
(1:1, 3:1), а во втором вчистую уступил польской "Легии"
(0:3, 0:1).
Свои домашние матчи "Ботошани" проводит на стадионе "Муниципальный"
, вмещающем 7 782 зрителя.
С лета прошлого года клуб возглавляет 39-летний румынский специалист Мариус Кроитору
, который играл не только на родине, но и за "Атырау"
в 2010 году. В 27 матчах чемпионата Казахстана вингер забил четыре гола. Также в активе имеет одну игру за молодежную сборную своей страны.
Средний возраст игроков "Ботошани" - 25,4 года. Общая стоимость состава - 9,5 миллиона евро.
Самый дорогой игрок клуба - 21-летний Андрей Чиндрис
. Transfermarkt его рыночную стоимость оценивает в один миллион евро. Но не факт, что один из самых перспективных центральных защитников румынского футбола на данный момент сыграет против "Ордабасы". Дело в том, что им серьезно заинтересовался бельгийский "Мускрон". Все идет к тому, что он продолжит карьеру в этой команде, несмотря на свое желание выступать в испанской Ла Лиге.
По данным Transfermarkt, 54,5 процента текущего состава "Ботошани" состоит из легионеров. Топовых среди них нет. Но одному из них удалось себя проявить в этом сезоне. Речь идет о 26-летнем хорватском нападающем Марко Дуганджиче
, который пришел в клуб в январе из "Осиека". В 13 матчах чемпионата забил восемь мячей и стал лучшим бомбардиром клуба. Удачная игра за "Ботошани" позволила ему вырасти в цене - с 350 до 600 тысяч евро.
Капитан "Ботошани" - 30-летний аргентинский хавбек Джонатан Родригес
, за румынский клуб играет с 2017 года.
Из более-менее известных игроков за "Ботошани" в 2016 году выступал Дейвидас Матулявичюс
- до перехода в румынскую команду 31-летний литовский нападающий защищал цвета "Тобола"
в сезоне-2015. Если за костанайцев он не отметился результативными действиями, то за румын забил шесть голов в 26 играх.
В целом "Ботошани" - достаточно добротная европейская команда, способная создать проблемы "Ордабасы". А учитывая, что нынешний сезон отыграла более чем достойно, шымкентцам необходимо с должным уважением отнестись к этому сопернику.
Отметим, что победитель пары будет определен по итогам одной игры, которая пройдет 27 августа без зрителей - хозяином значится "Ордабасы". При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти. В то же время матч могут перенести на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.
Фото: uefa.com, prosport.ro, fcbotosani.ro, Sport Pictures, tekdeeps.com, 15min.lt.
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