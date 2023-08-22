Зайнутдинову назвали условия для успеха в "Бешикташе"

Главный тренер нальчикского "Спартака" Хасанби Биджиев прокомментировал переход футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в стамбульский "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

"На мой взгляд, Зайнутдинов заслужил переход в другой чемпионат. Я считаю, что это хороший шаг для игрока. "Армейцам" есть кем заменить его. Ну и, в принципе, сумма трансфера по нынешним временам достаточно неплохая. Так что этой сделкой все должны остаться довольны. В чемпионате Турции играет много иностранцев, которые раньше выступали в европейских клубах. Кроме того, там работает много интересных тренеров. Если Зайнутдинов проявит себя в Турции, это будет очень хорошо. Основное, конечно, это наличие игрового времени. Бахтиеру нужно завоевать место в основном составе – тогда этот переход можно будет считать удачным", - цитирует специалиста Euro-football.ru.

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Также ЦСКА получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока

Сам казахстанец подписал с турецким клубом четырехлетний контракт. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.

Зайнутдинов установил рекорд в "Бешикташе"

Напомним, предыдущим клубом Зайнутдинова был ЦСКА, который купил его у "Ростова" летом 2020 года - трансфер обошелся армейцам в два миллиона евро. За это время казахстанец сыграл 85 матчей, в которых забил семь голов. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет 6,5 миллиона евро.

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