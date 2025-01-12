Турецкий клуб принял решение по Абату Аймбетову
©ФК "Адана Демирспор"
"Адана Демирспор" объявил состав на матч 19 тура Турецкой Суперлиги против "Газиантепа", сообщают Vesti.kz.
"Адана Демирспор" объявил состав на матч 19 тура Турецкой Суперлиги против "Газиантепа", сообщают Vesti.kz.
Встреча в Газиантепе начнется в 21:00 по казахстанскому времени.
Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов выйдет в стартовом составе своего клуба.
29-летний нападающий забил три гола в 12 матчах нынешнего сезона турецкой Суперлиги.
"Адана", набрала пять очков и занимает последнее, 19 место в турнирной таблице. У "Газиантепа" 22 балла и десятое место.
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