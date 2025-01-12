Турецкий клуб принял решение по Абату Аймбетову

"Адана Демирспор" объявил состав на матч 19 тура Турецкой Суперлиги против "Газиантепа", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Газиантепе начнется в 21:00 по казахстанскому времени.

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов выйдет в стартовом составе своего клуба.

29-летний нападающий забил три гола в 12 матчах нынешнего сезона турецкой Суперлиги.

"Адана", набрала пять очков и занимает последнее, 19 место в турнирной таблице. У "Газиантепа" 22 балла и десятое место.