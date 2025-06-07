Игрок сборной Германии Лерой Сане привлек внимание турецких грандов — "Фенербахче" и "Галатасарай" вступили в борьбу за вингера.

Вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане оказался в центре внимания турецких топ-клубов. Ранее сообщалось об интересе со стороны "Галатасарая", который предложил 29-летнему игроку контракт с зарплатой 10 млн евро в год после вычета налогов.

Теперь, как пишет Bild, в борьбу за футболиста включился и "Фенербахче". Клуб, недавно назначивший Жозе Моуринью на пост главного тренера, готов предложить Сане еще более выгодные условия — от 14 до 15 млн евро в год "чистыми".

Тем временем "Бавария" предлагает своему игроку 10 млн евро в год до уплаты налогов, а также дополнительные бонусы в размере до 5 млн евро. В свете предложений из Турции, мюнхенский клуб может оказаться в сложной ситуации, если не пересмотрит финансовые условия.