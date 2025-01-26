Новый наставник "Бешикташа" принял решение по Зайнутдинову
"Бешикташ" объявил состав на матч 21 тура Турецкой Суперлиги против "Антальяспора", сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Бешикташ" объявил состав на матч 21 тура Турецкой Суперлиги против "Антальяспора", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Анталье начнется в 18:00 по казахстанскому времени.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов по решению нового тренера "орлов" Уле Гуннара Сульшера начнет встречу на скамейке запасных.
📋✅ İlk 11'imiz!— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 26, 2025
🆚 @Antalyaspor
@HondaTR pic.twitter.com/PN8EyV9ZKB
"Бешикташ" набрал 31 очко и занимает шестое место в Суперлиге. У "Антальяспора" 21 балл и 15 строчка в турнирной таблице.
Напомним, норвежец недавно возглавил турецкий клуб. Под его руководством "Бешикташ" провел один матч и разгромно выиграл испанский "Атлетик" в Лиге Европы (4:1).
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