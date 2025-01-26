Новый наставник "Бешикташа" принял решение по Зайнутдинову

"Бешикташ" объявил состав на матч 21 тура Турецкой Суперлиги против "Антальяспора", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Анталье начнется в 18:00 по казахстанскому времени.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов по решению нового тренера "орлов" Уле Гуннара Сульшера начнет встречу на скамейке запасных.

"Бешикташ" набрал 31 очко и занимает шестое место в Суперлиге. У "Антальяспора" 21 балл и 15 строчка в турнирной таблице.

Напомним, норвежец недавно возглавил турецкий клуб. Под его руководством "Бешикташ" провел один матч и разгромно выиграл испанский "Атлетик" в Лиге Европы (4:1).