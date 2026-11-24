Капитан сборной Узбекистана Элдор Шомуродов забил девятый гол в сезоне чемпионата Турции и помог "Истанбул Башакшехиру" одержать волевую победу над "Чорумом" (4:2) в матче 12-го тура Суперлиги, передают Vesti.kz.

Шомуродов забил эффектным ударом

К 78-й минуте встречи стамбульская команда уступала со счётом 0:2, однако форвард сборной Узбекистана вернул хозяев в игру. Шомуродов эффектно поразил ворота соперника дальним ударом, отправив мяч точно в верхний угол.

В итоге "Башакшехир" не только отыгрался, но и вырвал победу со счётом 4:2. Главным героем концовки встречи стал Бертуг Озгюр, оформивший хет-трик.

Шомуродов вошёл в топ-3 лучших бомбардиров Суперлиги

После этого гола на счету узбекистанца стало девять мячей в текущем розыгрыше чемпионата Турции. По этому показателю он сравнялся с египетским нападающим "Трабзонспора" Мохамедом Салахом, нигерийцем Виктором Осимхеном из "Галатасарая" и польским форвардом "Касымпаши" Адрианом Бенедычаком.

Выше в списке бомбардиров располагаются Гифт Орбан из "Амеда", забивший 10 голов, и сербский нападающий "Бешикташа" Душан Влахович, на счету которого 12 мячей.

Положение "Башакшехира" в чемпионате

Напомним, Шомуродов перешёл в "Башакшехир" из итальянской "Ромы" на правах аренды в 2025 году. В 2026-м турецкий клуб выкупил контракт нападающего за 2,8 миллиона евро.

После 12 проведённых матчей "Башакшехир" набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует "Галатасарай", в активе которого 31 балл.