"Истанбул Башакшехир" одержал волевую победу над "Чорумом" со счетом 4:2 в матче 12-го тура чемпионата Турции, отыгравшись после отставания в два мяча, сообщают Vesti.kz.

Шомуродов вернул интригу в матч

Гости открыли счет на 29-й минуте благодаря голу Жезуса Рамиреса, а на 68-й минуте Эрмин Махмич удвоил преимущество "Чорума".

Перелом наступил на 78-й минуте, когда капитан сборной Узбекистана Элдор Шомуродов сократил отставание хозяев. Форвард эффектно поразил ворота дальним ударом, отправив мяч точно в верхний угол.

Хет-трик Озгюра принес победу

После гола узбекистанца инициативу полностью перехватил "Башакшехир". Главным героем концовки стал Бертуг Озгюр, который оформил хет-трик. Нападающий отличился на 82-й, 86-й и 90+1-й минутах, обеспечив своей команде победу со счетом 4:2.

После этого успеха в активе "Истанбул Башакшехира" стало 20 очков. "Чорум" с 16 баллами остался позади.