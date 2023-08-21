В "Галатасарае" сделали заявление о российском футболисте на фоне интереса ПСЖ

Руководство турецкого "Галатасарая" прокомментировало информацию об интересе европейских топ-клубов к 21-летнему российскому полузащитнику Алексею Батракову, передают Vesti.kz.

Представители стамбульского гранда подтвердили, что за футболистом следят ведущие клубы Европы, включая французский "Пари Сен-Жермен". При этом "Галатасарай" намерен сохранить игрока в своём составе.

"Наше главное желание - чтобы Батраков остался здесь на долгие годы. При этом мы знаем, что он находится в поле зрения европейских гигантов, в первую очередь "Пари Сен-Жермен". Тем не менее мы можем сделать со своей стороны всё необходимое и предложить ему новый контракт. Однако здесь также важна позиция самого футболиста. Летом они специально хотели именно такое соглашение. Всего два месяца назад мы спорили о 25 миллионах евро, а сегодня обсуждаем уже 55 миллионов евро", - приводит слова представителей клуба инсайдер Невзат Диндар.

Напомним, интерес к Батракову усилился после его яркого выступления в Лиге чемпионов, где полузащитник оформил победный дубль в матче против немецкого "Штутгарта" (2:0).

Батраков перешёл в "Галатасарай" летом из московского "Локомотива" за 25 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2031 года. В турецкой Суперлиге он провёл восемь матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов россиянин отметился четырьмя голами в четырёх встречах.

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