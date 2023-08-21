"Бешикташ" оригинально представил Бахтиера Зайнутдинова

Турецкий "Бешикташ" сегодня, 21 августа, официально представил полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своих социальных сетях стамбульский клуб опубликовал оригинальный ролик, на котором на арене предстает 25-летний футболист.

"Всегда и везде самые великие - орлы", - сказал Зайнутдинов на турецком языке и показал фирменный жест "Бешикташа", футболистов которого называют "орлами".

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