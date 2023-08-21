"Бешикташ" оригинально представил Бахтиера Зайнутдинова

Турецкий "Бешикташ" сегодня, 21 августа, официально представил полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В своих социальных сетях стамбульский клуб опубликовал оригинальный ролик, на котором на арене предстает 25-летний футболист.
"Всегда и везде самые великие - орлы", - сказал Зайнутдинов на турецком языке и показал фирменный жест "Бешикташа", футболистов которого называют "орлами".
Напомним, согласно заявке "Бешикташа", контракт Зайнутдинова рассчитан до 30 июня 2027 года. По информации турецких СМИ, переход игрока обошелся стамбульскому клуб в 4,5 миллиона евро. Его зарплата составит около 1,2 миллиона евро за сезон.