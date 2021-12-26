В Нур-Султане пройдет чемпионат Азии по триатлону

Нур-Султан станет местом проведения чемпионата Азии-2022 про тиратлону, передает olympic.kz. Турнир состоится в июле.

"Мы получили подтверждение от World Triathlon и Asia Triathlon о том, что 23–24 июля 2022 года в Нур-Султане состоится чемпионат Азии по триатлону среди атлетов категорий U23 и Junior.

Наша столица будет впервые принимать участников континентального чемпионата в этих категориях. На сегодняшний день утвержден сам старт и ответственные технические делегаты. Данное международное соревнование планировалось и в 2021 году, но было отменено из-за нестабильной эпидемиологической ситуации и ограничений на выезды в некоторых странах",- цитирует сайт Казахстанскую федерацию триатлона.