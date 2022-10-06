В Алматы пройдет чемпионат по дуатлону на велотреке

Новости спорта Другие Триатлон
Сегодня 12:07
©almatytriathlon.org

Уже попробовали прокатиться на трековом покрытии? Теперь пора проверить свои силы в реальной борьбе!

15 октября состоится второй городской чемпионат по дуатлону на велотреке в Центральном парке отдыха города Алматы среди любителей.

На старт приглашаются школы триатлона и велокоманды города. Каждый участник преодолеет дистанцию "Супер Спринт" - 1800 метров бега, 6,6 километра вело и 900 метров бега.

Формат участия:

🔷 Командный зачет (состав команды - 3 мужчины + 1 женщина);

🔷 Индивидуальный зачет (главные тренеры школы/клуба по триатлону или велоспорту).

Подробная информация, тайминг, условия регистрации на сайте almatytriathlon.org.

❗❗ Внимание! Количество участников ограничено. Заявки принимаются до 10 октября на Whatsapp по номеру +7 701 763 0267.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
триатлон

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:07
Триатлон
В Алматы пройдет чемпионат по дуатлону на велотреке
15 августа, 19:28
Триатлон
56 казахстанцев завоевали слоты на чемпионаты мира Ironman в Финляндии и на Гавайях
15 августа, 14:00
Триатлон
Определился самый быстрый "железный" человек Ironman Kazakhstan
4 августа, 16:40
Триатлон
В триатлоне ввели ограничения для трансгендеров
3 августа, 11:27
Триатлон
Сменился руководитель Алматинской федерации триатлона
25 июля, 19:25
Триатлон
5-й этап Кубка Temiradam пройден!
6 июня, 16:30
Триатлон
Казахстанец победил на Кубке Европы по триатлону в Польше
1 июня, 14:47
Триатлон
Большой триатлон пройдет на Алаколе
23 мая, 10:05
Триатлон
В Талдыкоргане прошел двухдневный турнир по триатлону
19 мая, 11:00
Триатлон
Талдыкорган встречает участников республиканского турнира по триатлону
© 2008 - 2022 ТОО «EML»