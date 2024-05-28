Бывшая россиянка принесла Казахстану 55-ю лицензию на Олимпиаду

Выступавшая в прошлом за Россию 26-летняя триатлонистка Екатерина Шабалина принесла Казахстану еще одну квоту на Олимпийские игры в Париже (Франция), передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.

"В преддверии своего дня рождения я получаю главный подарок... Олимпийская лицензия! Огромное спасибо всем моим родным и близким, кто верил в меня больше, чем я сама! Ваша поддержка привела меня так далеко... Это была цель всей моей спортивной жизни, и я с открытым сердцем и душой принимаю этот важный и захватывающий для меня этап. Спасибо! Впереди два месяца кропотливой подготовки к моему главному спортивному событию. Вперед!" - написала Шабалина в Instagram.

Она родилась в Екатеринбурге и начала заниматься триатлоном в 17 лет. В 2021 году решила сменить гражданство и выступать за Казахстан. Девушка становилась чемпионом Азии и победителем Кубка Европы.