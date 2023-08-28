Казахстанка завоевала золото на чемпионате мира по стендовой стрельбе

Еще две медали завоевала сборная Казахстана на чемпионате мира по стендовой стрельбе, проходящем в Баку (Азербайджан), сообщает дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Борьба за золото стрельбе по движущейся мишени с 10 метров с меняющимся ритмом продолжалась до последнего момента. На чемпионство претендовали две казахстанки - Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова, набравшие в основном этапе 378 очков. Садуакасова показала свою меткость (19-13) и стала первой, а Ирназарова взяла серебро.

Отметим, что накануне в стрельбе по движущейся мишени с расстояния десять метров золото, наоборот, взяла Ирназарова, а Садуакасова завоевала серебро.