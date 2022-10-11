Казахстанский гимнаст впервые в истории возглавил мировой рейтинг

Казахстанский гимнаст Данил Мусабаев возглавил мировой рейтинг гимнастов по индивидуальным прыжкам на батуте, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации гимнастики.

Спортсмен добился этого по сумме этапов Кубка мира. Отмечается, что это произошло впервые в истории этого вида спорта в Казахстане.

У Мусабаева сейчас 153 очка. Второе место занимает португалец Диого Абреу (144), а замыкает тройку Рюсей Нишиока (120).

Данил стал лидером в мировом рейтинге гимнастов по индивидуальным прыжкам на батуте, набрав 153 очка. На втором месте португалец Диого Абреу (144), на третьем - Рюсей Нишиока (120) из Японии.