Казахстанский гимнаст впервые в истории возглавил мировой рейтинг

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Сегодня 17:03
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Казахстанский гимнаст Данил Мусабаев возглавил мировой рейтинг гимнастов по индивидуальным прыжкам на батуте, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации гимнастики.

Спортсмен добился этого по сумме этапов Кубка мира. Отмечается, что это произошло впервые в истории этого вида спорта в Казахстане.

У Мусабаева сейчас 153 очка. Второе место занимает португалец Диого Абреу (144), а замыкает тройку Рюсей Нишиока (120).

Данил стал лидером в мировом рейтинге гимнастов по индивидуальным прыжкам на батуте, набрав 153 очка. На втором месте португалец Диого Абреу (144), на третьем - Рюсей Нишиока (120) из Японии.

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Метки:
батут Казахстан

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