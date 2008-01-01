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Футбол Лига Чемпионов Лига чемпионов 2020/21 Отборочный раунд 2, мужчины
Календарь Турнирная таблица Бомбардиры
Сегодня 23:55 Греция, Салоники, Стадион "Тумба" ПАОК (Салоники) Бешикташ (Стамбул) не начат
Сегодня 23:55 Албания, Тирана Тирана (Тирана) Црвена Звезда (Белград) не начат
26 августа 20:30 Нидерланды, Алкмаар, АЗ-Стадиум А3 Алкмаар (Алкмаар) Виктория П (Пльзень) не начат
1 2,01 X 3,68 2 3,96
26 августа 22:00 Азербайджан, Баку Карабах (Агдам) Шериф (Тирасполь) не начат
1 1,73 X 3,86 2 5,45
26 августа 22:00 Литва, Мариямполе, Стадион "Мариямполе" Судува (Мариямполе) Маккаби Т-А (Тель-Авив) не начат
1 4,52 X 3,78 2 1,864
26 августа 22:00 Словения, Целе Целе (Целе) Мольде (Мольде) не начат
1 3,2 X 3,84 2 2,23
26 августа 23:00 Хорватия, Загреб, "Арена Загреб" Локомотива (Загреб) Рапид В (Вена) не начат
26 августа 23:30 Болгария, Разград, Лудогорец Арена Лудогорец-1945 (Разград) Митьюлланд (Хернинг) не начат
26 августа 23:55 Беларусь, Брест, Стадион "Брестский" Динамо-Брест (Брест) Сараево (Сараево) не начат
26 августа 23:55 Польша, Варшава, Стадион Войска Польского Легия В (Варшава) Омония (Никосия) не начат
26 августа 23:55 Румыния, Клуж, Стадион "Константин Рэдулеску" ЧФР Клуж (Клуж) Динамо З (Загреб) не начат
27 августа 00:45 Шотландия, Глазго, Селтик Парк Селтик (Глазго) Ференцварош (Будапешт) не начат
1 1,51 X 4,74 2 6,85
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