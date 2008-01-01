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Футбол Лига Чемпионов Лига чемпионов 2020/21 Отборочный раунд 1, мужчины
Календарь Турнирная таблица Бомбардиры
Сегодня 22:00 Азербайджан, Баку Карабах (Агдам) Силекс (Кратово) не начат
1 1,265 X 5,9 2 13
Сегодня 23:00 Польша, Варшава, Стадион Войска Польского Легия В (Варшава) Линфилд (Белфаст) не начат
1 1,112 X 12,5 2 25
Сегодня 23:55 Беларусь, Брест, Стадион "Брестский" Динамо-Брест (Брест) Астана (Нур-Султан) не начат
19 августа 00:45 Шотландия, Глазго, Селтик Парк Селтик (Глазго) Рейкьявик КР (Рейкьявик) не начат
19 августа 01:00 Сербия, Белград, Стадион "Райко Митич" Црвена Звезда (Белград) Европа (Гибралтар) не начат
1 1,01 X 18 2 45
19 августа 21:00 Армения, Ереван Арарат-Армения (Ереван) Омония (Никосия) не начат
1 4,68 X 3,7 2 1,875
19 августа 22:00 Норвегия, Мольде, Стадион "Мольде" Мольде (Мольде) КуПС Куопио (Куопио) не начат
1 1,432 X 5,1 2 7,2
19 августа 22:30 Эстония, Таллин, Стадион "Лиллекюла" Флора (Таллин) Судува (Мариямполе) не начат
1 3,26 X 3,44 2 2,38
19 августа 23:00 Грузия, Тбилиси, Стадион "Борис Пайчадзе" Динамо Тб (Тбилиси) Тирана (Тирана) не начат
1 1,95 X 3,68 2 4,32
19 августа 23:00 Израиль, Тель-Авив, Стадион "Блумфилд" Маккаби Т-А (Тель-Авив) Рига(II) (Рига) не начат
1 1,43 X 4,86 2 8,5
19 августа 23:00 Венгрия, Будапешт Целе (Целе) Дандолк (Дандолк) не начат
1 2,01 X 3,58 2 4,16
19 августа 23:55 Черногория, Подгорица Будучность Пд (Подгорица) Лудогорец-1945 (Разград) не начат
19 августа 23:55 Фарерские острова, Клаксвик КИ Клаксвик (Клаксвик) Слован Бр (Братислава) не начат
19 августа 23:55 Уэльс, Кардифф Коннахс Куэй ГАП (Коннас Ки) Сараево (Сараево) не начат
19 августа 23:55 Венгрия, Будапешт Ференцварош (Будапешт) Юргорден (Стокгольм) не начат
19 августа 23:55 Молдова, Тирасполь, Стадион "Шериф" Шериф (Тирасполь) Фола (Эш) не начат
20 августа 01:00 Мальта, Та Кали Флориана (Флориана) ЧФР Клуж (Клуж) не начат
1 23 X 10 2 1,144
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