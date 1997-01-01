Хоккей КХЛ Континентальная Хоккейная Лига 2020/21 Регулярный чемпионат, мужчины

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Восточная конференция

30 ноября -0001 Россия, Московская обл., Подольск , ЛД "Витязь" Витязь (Подольск) Йокерит (Хельсинки) не начат
30 ноября -0001 Россия, Москва , ЛДС ЦСКА ЦСКА (Москва) Йокерит (Хельсинки) не начат
2 сентября 22:00 Россия, Москва , ЛДС ЦСКА ЦСКА (Москва) Ак Барс (Казань) 2:3 ОТ закончен
3 сентября 20:00 Латвия, Рига , Арена «Рига» Динамо Р (Рига) Барыс (Нур-Султан) 2:3 закончен
3 сентября 20:00 Россия, Челябинск , ЛА "Трактор" Трактор (Челябинск) Автомобилист (Екатеринбург) 1:3 закончен
3 сентября 21:10 Беларусь, Минск , Минск-Арена Динамо Мн (Минск) Йокерит (Хельсинки) +:- ТП закончен
3 сентября 22:00 Россия, Ярославская обл., Ярославль , УКРК Арена-2000 Локомотив Локомотив (Ярославль) Спартак (Москва) 7:2 закончен
3 сентября 22:00 Россия, Вологодская обл., Череповец , Ледовый дворец Северсталь (Череповец) Амур (Хабаровск) 6:4 закончен
3 сентября 22:30 Россия, Омская обл., Омск , Арена-Омск Авангард (Омск) Сибирь (Новосибирск) 1:0 закончен
3 сентября 22:30 Россия, Нижний Новгород , КРК "Нагорный" Торпедо Н (Нижний Новгород) Салават Юлаев (Уфа) 2:3 закончен
4 сентября 20:00 Россия, Магнитогорск , УСК "Арена Металлург" Металлург М (Магнитогорск) Куньлунь Ред Стар (Пекин) 2:1 закончен
4 сентября 22:00 Россия, Нижнекамск , ЛД "Нефтехим Арена" Нефтехимик (Нижнекамск) СКА (Санкт-Петербург) 1:2 закончен
4 сентября 22:30 Россия, Казань , ЛДС "Татнефть-Арена" Ак Барс (Казань) Витязь (Подольск) 0:4 закончен
4 сентября 22:30 Россия, Москва , ЛДС ЦСКА ЦСКА (Москва) Сочи (Сочи) 3:1 закончен
5 сентября 18:00 Россия, Свердловская обл., Екатеринбург , КРК "Уралец" Автомобилист (Екатеринбург) Спартак (Москва) 1:0 закончен
5 сентября 20:00 Латвия, Рига , Арена «Рига» Динамо Р (Рига) Йокерит (Хельсинки) 1:3 закончен
5 сентября 20:00 Россия, Ярославская обл., Ярославль , УКРК Арена-2000 Локомотив Локомотив (Ярославль) Амур (Хабаровск) 2:0 закончен
5 сентября 20:00 Россия, Нижний Новгород , КРК "Нагорный" Торпедо Н (Нижний Новгород) Сибирь (Новосибирск) 4:3 закончен
5 сентября 20:10 Беларусь, Минск , Минск-Арена Динамо Мн (Минск) Барыс (Нур-Султан) 5:4 ОТ закончен
5 сентября 20:30 Россия, Вологодская обл., Череповец , Ледовый дворец Северсталь (Череповец) Салават Юлаев (Уфа) 1:4 закончен
5 сентября 21:00 Россия, Омская обл., Омск , Арена-Омск Авангард (Омск) Динамо М (Москва) 2:1 закончен
6 сентября 17:30 Россия, Нижнекамск , ЛД "Нефтехим Арена" Нефтехимик (Нижнекамск) Витязь (Подольск) 4:3 закончен
6 сентября 18:00 Россия, Магнитогорск , УСК "Арена Металлург" Металлург М (Магнитогорск) Сочи (Сочи) 6:0 закончен
6 сентября 18:00 Россия, Челябинск , ЛА "Трактор" Трактор (Челябинск) Куньлунь Ред Стар (Пекин) 3:1 закончен
6 сентября 20:30 Россия, Казань , ЛДС "Татнефть-Арена" Ак Барс (Казань) СКА (Санкт-Петербург) 3:2 ОТ закончен
7 сентября 22:00 Россия, Москва , "ВТБ Ледовый дворец" Динамо М (Москва) Спартак (Москва) 1:3 закончен
7 сентября 22:00 Россия, Вологодская обл., Череповец , Ледовый дворец Северсталь (Череповец) Сибирь (Новосибирск) 2:1 закончен