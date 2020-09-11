|12 сентября 20:00
|Эйбар (Эйбар)
|Сельта (Виго)
|0:0
|закончен
|12 сентября 22:30
|Гранада (Гранада)
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|закончен
|13 сентября 01:00
|Кадис (Кадис)
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|закончен
|13 сентября 18:00
|Алавес (Витория-Гастейс)
|Бетис (Севилья)
|0:1
|закончен
|13 сентября 20:00
|Реал Вальядолид (Вальядолид)
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|закончен
|13 сентября 22:30
|Вильярреал (Вильярреал)
|Уэска (Уэска)
|1:1
|закончен
|14 сентября 01:00
|Валенсия (Валенсия)
|Леванте (Валенсия)
|4:2
|закончен
|19 сентября 20:00
|Вильярреал (Вильярреал)
|Эйбар (Эйбар)
|2:1
|закончен
|19 сентября 22:30
|Хетафе (Хетафе)
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|закончен
|20 сентября 01:00
|Сельта (Виго)
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|закончен
|20 сентября 20:00
|Уэска (Уэска)
|Кадис (Кадис)
|0:2
|закончен
|20 сентября 22:30
|Бетис (Севилья)
|Реал Вальядолид (Вальядолид)
|2:0
|закончен
|20 сентября 22:30
|Гранада (Гранада)
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|закончен
|21 сентября 01:00
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|Реал М (Мадрид)
|0:0
|закончен
|26 сентября 17:00
|Алавес (Витория-Гастейс)
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|закончен
|26 сентября 20:00
|Валенсия (Валенсия)
|Уэска (Уэска)
|1:1
|закончен
|26 сентября 22:30
|Эльче (Эльче)
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:3
|закончен
|27 сентября 01:00
|Бетис (Севилья)
|Реал М (Мадрид)
|2:3
|закончен
|27 сентября 16:00
|Осасуна (Памплона)
|Леванте (Валенсия)
|1:3
|закончен
|27 сентября 18:00
|Эйбар (Эйбар)
|Атлетик (Бильбао)
|1:2
|закончен
|27 сентября 20:00
|Атлетико М (Мадрид)
|Гранада (Гранада)
|6:1
|закончен
|27 сентября 22:30
|Кадис (Кадис)
|Севилья (Севилья)
|1:3
|закончен
|27 сентября 22:30
|Реал Вальядолид (Вальядолид)
|Сельта (Виго)
|1:1
|закончен
|28 сентября 01:00
|Барселона (Барселона)
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:0
|закончен
|29 сентября 23:00
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|закончен
|30 сентября 01:30
|Хетафе (Хетафе)
|Бетис (Севилья)
|3:0
|закончен
|30 сентября 23:00
|Вильярреал (Вильярреал)
|Алавес (Витория-Гастейс)
|3:1
|закончен
|30 сентября 23:00
|Уэска (Уэска)
|Атлетико М (Мадрид)
|0:0
|закончен