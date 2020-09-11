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Футбол LFP Чемпионат Испании 2020/21

Чемпионат Испании 2020/21

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Этап турнира 
Календарь Турнирная таблица Бомбардиры Шахматка
12 сентября 20:00 Испания, Эйбар Эйбар (Эйбар) Сельта (Виго) 0:0 закончен
12 сентября 22:30 Испания, Гранада Гранада (Гранада) Атлетик (Бильбао) 2:0 закончен
13 сентября 01:00 Испания, Кадис Кадис (Кадис) Осасуна (Памплона) 0:2 закончен
13 сентября 18:00 Испания, Витория-Гастейс Алавес (Витория-Гастейс) Бетис (Севилья) 0:1 закончен
13 сентября 20:00 Испания, Вальядолид Реал Вальядолид (Вальядолид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 закончен
13 сентября 22:30 Испания, Вильярреал , Стадион "Эль-Мадригаль" Вильярреал (Вильярреал) Уэска (Уэска) 1:1 закончен
14 сентября 01:00 Испания, Валенсия , Стадион "Месталья" Валенсия (Валенсия) Леванте (Валенсия) 4:2 закончен
19 сентября 20:00 Испания, Вильярреал , Стадион "Эль-Мадригаль" Вильярреал (Вильярреал) Эйбар (Эйбар) 2:1 закончен
19 сентября 22:30 Испания, Хетафе Хетафе (Хетафе) Осасуна (Памплона) 1:0 закончен
20 сентября 01:00 Испания, Виго Сельта (Виго) Валенсия (Валенсия) 2:1 закончен
20 сентября 20:00 Испания, Уэска Уэска (Уэска) Кадис (Кадис) 0:2 закончен
20 сентября 22:30 Испания, Севилья , Стадион "Бенито Вилламарин" Бетис (Севилья) Реал Вальядолид (Вальядолид) 2:0 закончен
20 сентября 22:30 Испания, Гранада Гранада (Гранада) Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 закончен
21 сентября 01:00 Испания, Сан-Себастьян , Стадион "Аноэта" Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал М (Мадрид) 0:0 закончен
26 сентября 17:00 Испания, Витория-Гастейс Алавес (Витория-Гастейс) Хетафе (Хетафе) 0:0 закончен
26 сентября 20:00 Испания, Валенсия , Стадион "Месталья" Валенсия (Валенсия) Уэска (Уэска) 1:1 закончен
26 сентября 22:30 Испания, Эльче Эльче (Эльче) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:3 закончен
27 сентября 01:00 Испания, Севилья , Стадион "Бенито Вилламарин" Бетис (Севилья) Реал М (Мадрид) 2:3 закончен
27 сентября 16:00 Испания, Памплона Осасуна (Памплона) Леванте (Валенсия) 1:3 закончен
27 сентября 18:00 Испания, Эйбар Эйбар (Эйбар) Атлетик (Бильбао) 1:2 закончен
27 сентября 20:00 Испания, Мадрид , Стадион "Висенте Кальдерон" Атлетико М (Мадрид) Гранада (Гранада) 6:1 закончен
27 сентября 22:30 Испания, Кадис Кадис (Кадис) Севилья (Севилья) 1:3 закончен
27 сентября 22:30 Испания, Вальядолид Реал Вальядолид (Вальядолид) Сельта (Виго) 1:1 закончен
28 сентября 01:00 Испания, Барселона , Ноу Камп Барселона (Барселона) Вильярреал (Вильярреал) 4:0 закончен
29 сентября 23:00 Испания, Сан-Себастьян , Стадион "Аноэта" Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Валенсия (Валенсия) 0:1 закончен
30 сентября 01:30 Испания, Хетафе Хетафе (Хетафе) Бетис (Севилья) 3:0 закончен
30 сентября 23:00 Испания, Вильярреал , Стадион "Эль-Мадригаль" Вильярреал (Вильярреал) Алавес (Витория-Гастейс) 3:1 закончен
30 сентября 23:00 Испания, Уэска Уэска (Уэска) Атлетико М (Мадрид) 0:0 закончен