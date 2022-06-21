Сенсацией завершился матч с участием казахстанца на турнире в Италии

Казахстанец Григорий Ломакин в дуэте с украинцем Владиславом Манафовым в парном разряде турнира серии Челленджер в Италии выбили из борьбы фаворитов турнира, сообщает пресс-служба ФТК.

Ломакин и Манафов на старте турнира встретились с первой парой соревнований - Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу из США. Казахстанско-украинский тандем в первом сете довел дело до тай-брейка, где в плотной борьбе уступил - 6:7 (12:14).

Во второй партии проиграли американцы - 3:6.

На супер тай-брейке Ломакин и Манафов проигрывали со счетом 2:7. Однако, Григорию и Владиславу невероятным образом удается совершить камбэк и вырвать победу – 10:8.

Напомним, что американский дуэт в начале 2021 года В Нур-Султане на турнире ATP Forte Challenger 125 стал чемпионами парного разряда.