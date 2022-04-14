Казахстан впервые в истории пробился в полуфинал Junior Davis Cup

Юниоры Казахстана обыграли Южную Корею, одну из сильнейших сборных Азии, на групповом этапе квалификации командного чемпионата мира в Индии, сообщает пресс-служба ФТК.

В стартовой игре Амир Омарханов уверенно победил лидера сборной Кореи со счетом 6:3, 6:4 и вывел команду вперед.

Во втором матче Данир Калдыбеков уступил, и соперники сравняли счет.

В решающей парной игре карагандинцы Амир Омарханов и Виталий Зацепин в невероятно зрелищном матче вырвали победу и принесли Казахстану путевку в полуфинал.

15 апреля казахстанцам за выход в финал предстоит сыграть со сборной Индии.

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