Рекламный материал

Четыре казахстанки сыграют в основной сетке турнира "BeeTV 40 Women's"

Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)
Сегодня 19:59
©КТФ

В Астане состоялась жеребьевка основной сетки турнира "BeeTV 40 Women's". Казахстанские теннисистки узнали своих соперниц, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Все казахстанки получили wild card от организаторов. Анна Данилина (541-е место в рейтинге WTA) встретится с Линой Горчески из Северной Македонии (222 WTA), Жибек Куламбаева (448 WTA) поборется за право выйти во второй круг с Екатериной Горгодзе (235 WTA) из Грузии. Аружан Сагандыкова (1182 WTA) сойдется с Полиной Кудерметовой (165 WTA) из России, а Гозаль Айнитдинова (505 WTA) будет играть с другой россиянкой Анастасией Захаровой (187 WTA). 

Матчи в прямом эфире смотрите на телеканалах Qazsport и Insport в спортивном разделе Bee TV. 
Генеральные спонсоры турниров: ForteBank, "Казцинк", природная вода TURAN, MYD Production.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
теннис большой

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:59
Казахстан (теннис)
Четыре казахстанки сыграют в основной сетке турнира "BeeTV 40 Women's"
16 февраля, 14:53
Казахстан (теннис)
"Я не Рыбакина". Лучшая теннисистка мира выступила с заявлением
15 февраля, 07:46
Казахстан (теннис)
Казахстанские теннисисты вышли в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе
13 февраля, 09:12
Казахстан (теннис)
Рыбакина узнала свое место в рейтинге WTA после неожиданного вылета с турнира в ОАЭ
9 февраля, 07:29
Казахстан (теннис)
Бублик разбил три ракетки подряд во время матча в Монпелье
26 января, 23:50
Казахстан (теннис)
Елена Рыбакина назвала своего кумира в теннисе
26 января, 21:56
Казахстан (теннис)
Рыбакина рассказала о своем главном оружии и историческом матче на Australian Open
26 января, 20:33
Казахстан (теннис)
Соперница Рыбакиной высказалась о поражении в полуфинале Australian Open
26 января, 19:56
Казахстан (теннис)
Рыбакина обновила личный рекорд после выхода в финал Australian Open
26 января, 19:25
Казахстан (теннис)
Сколько заработала Елена Рыбакина после сенсации на Australian Open-2023
© 2008 - 2023 ТОО «EML»