В Астане состоялась жеребьевка основной сетки турнира "BeeTV 40 Women's". Казахстанские теннисистки узнали своих соперниц, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Все казахстанки получили wild card от организаторов. Анна Данилина (541-е место в рейтинге WTA) встретится с Линой Горчески из Северной Македонии (222 WTA), Жибек Куламбаева (448 WTA) поборется за право выйти во второй круг с Екатериной Горгодзе (235 WTA) из Грузии. Аружан Сагандыкова (1182 WTA) сойдется с Полиной Кудерметовой (165 WTA) из России, а Гозаль Айнитдинова (505 WTA) будет играть с другой россиянкой Анастасией Захаровой (187 WTA).

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