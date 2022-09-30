21-летний теннисист стал чемпионом Казахстана и сыграет в основной сетке Astana Open

Определились сильнейшие теннисисты по итогам чемпионата Казахстана, сообщает пресс-служба ФТК.

У мужчин в финале жребий вновь свел Бейбита Жукаева и Дениса Евсеева. Как и на зимнем первенстве страны этого года, 21-летний Бейбит одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 6:4 и стал двукратным чемпионом Казахстана. Благодаря решению президента федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова и победе в чемпионате РК воспитанник школы тенниса города Актау получил путевку в основную сетку турнира ATP 500 Astana Open в одиночном разряде. Также Бейбит сыграет в основе парного разряда вместе с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. В основе парного разряда также выступят Денис Евсеев и Григорий Ломакин.

Бронзовым призером чемпионата Казахстана впервые в своей карьере стал карагандинец Арсланбек Айткулов, победивший Достанбека Ташбулатова - 6:4, 6:4.

В женской сетке Гозаль Айнитдинова в матче за золото разгромила многократную чемпионку страны Жибек Куламбаеву 6:2, 6:1. Бронза на счету у Марии Синицыной, которая одолела Жанель Рустемову - 7:5, 6:4.

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