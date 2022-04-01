13-летний талант из Казахстана высказался о лидерстве в рейтинге, роли отца и тренере Рыбакиной

13-летний талант из Казахстана Зангар Нурланулы высказался о дебюте за сборную Казахстана, лидерстве в рейтинге и отсутствии свободного времени. Также в интервью пресс-службе ФТК юный теннисист рассказал о роли своего отца.

Казахстанец возглавляет чемпионскую гонку в юниорском рейтинге Tennis Europe (далее ТЕ) и выиграл пять турниров в одиночном разряде, но ставит перед собой амбициозные задачи.

- Зангар, как попали в теннис?

- Я родился в Алматы. Начал заниматься теннисом, когда было 4 года. Во дворе нашей школы и в спортзале были деревянные корты. Отец сам начинал меня тренировать. Он со мной работал и заложил первый "фундамент".

- Вы сейчас тренируетесь в академии Доминики Цыбулковой в Словакии. Европейская методика тренировок отличается от нашей, казахстанской?

- Да, основная моя тренировочная база находится в академии Доминики. Я на две недели приезжаю туда, тренируюсь. В остальное время езжу по соревнованиям. В Европе много турниров серии ТЕ. Я люблю соревноваться. Насчет отличия мне сложно ответить – вроде ничем не отличается методика, да и теннисные корты везде одинаковые. Нужно правильно работать, фундамент у меня - казахстанская школа.

- Вы уже выиграли 5 турниров ТЕ в одиночном разряде. В середине 2021 года были на 150-й позиции в рейтинге ТЕ среди игроков до 14 лет. Сейчас в общем зачете идете на 4-м месте, а в чемпионской гонке - на первом. За счет чего удалось добиться такого прогресса?

- В 2020 году в рейтинге ТЕ я находился на 500-й строчке, год спустя стал 150-м, а сейчас в ТОП-5. На европейских турнирах организаторы дают wild card только своим игрокам. Чтобы попасть в основу, мне приходилось играть квалификационные игры, даже и речи не было, чтобы кто-то дал мне wild card в квал или основу. Большими усилиями приходилось завоевывать очки и бороться за титулы. Прогресса добился благодаря своим стараниям, упорству, труду и дисциплине.

- А кто сопровождает вас на турнирах?

- Отец! Он всегда рядом. Он и тренер, и помощник, и водитель, и менеджер, и психолог, и мотиватор. С начала 2022 года меня поддерживает Федерация тенниса Казахстана, лично сам ее президент Булат Утемуратов. После успеха на турнирах он звонит мне и поздравляет. Спасибо ему большое за такое внимание. Удивляюсь, как он успевает везде, ведь он в курсе всех теннисных событий, начиная от взрослой сборной, заканчивая юниорами. Благодаря его поддержке в Казахстане теннис сегодня развивается во всех регионах, есть поддержка для игроков 12, 14, 16 и 18 лет. Такое внимание есть даже не во всех ведущих теннисных странах.

- Когда с вами рядом кто-то есть, легче играть или сложнее?

- Присутствие отца очень помогает. Когда он рядом, я получаю энергию. Мы понимаем друг друга без слов, взглядами.

- На каком покрытии вам максимально комфортно играть?

- На харде и на грунте играю почти одинаково.

- Вы активно ведете Instagram. Что это дает: просто удовольствие или определенную коммуникацию со своей аудиторией?

- Раньше был активным, сейчас захожу раз в неделю, многие обращаются за советом и неудобно игнорировать, стараюсь всем отвечать. Если честно, особо и времени нет. Помимо тренировок и соревнований, есть еще учеба, увлекаюсь шахматами.

- На вашу страничку подписана первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и ее тренер – Стефано. Поддерживаете с ними связь? Они вам подсказывают моменты, где можно улучшить игру?

- Да, Елена и Стефано - хорошая команда. Слежу за ними и всегда радуюсь их успехам. Стефано – превосходный тренер, постоянно подсказывает и советует, за что я ему очень благодарен.



- Впереди у вас матч за сборную, в апреле предстоит сыграть отбор на юниорский чемпионат мира. Сильно волнуетесь?

- Играть за сборную - большая честь и в то же время ответственность. Есть волнение или нет - не важно. Выйдем на корт - будем биться. Я патриот своей страны, безумно люблю Казахстан. Люблю теннис и мечтаю прославить Казахстан на весь мир.