"Я впечатлен". Джокович - об ассоциациях с Казахстаном, победе Рыбакиной и встрече с Токаевым

Новоиспеченный чемпион турнира ATP 500 Astana Open серб Новак Джокович рассказал о своих ассоциациях с Казахстаном и отметил успехи местных теннисистов. В частности, он отметил триумф Елены Рыбакиной на "Уимблдоне", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале турнира ATP 500 Astana Open Джокович в двух сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса - 6:3, 6:4. Для Новака это 90-я победа на одиночных турнирах АТР и первая на территории Казахстана.

- Какие у вас ассоциации с Астаной или Казахстаном и почему? Скажите одним словом...

- Одним словом? Уфф (смеется). Булат (Утемуратов)! В 2019 году я впервые приехал в Астану, и Булат был самой первой ассоциацией с Казахстаном для меня. Мы с ним хорошо общаемся, он отлично знает мою семью, мою команду, близко общается с моим дядей. Он пригласил меня сюда, чтобы сыграть в выставочном матче.

Очень рад, что в этот раз удалось вернуться. У меня не было достаточного количества времени, чтобы посмотреть на город. Я вижу, что это город-столица с отличной инфраструктурой. Было большой привилегией встретиться с прошлым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2019 году. В этот раз мы виделись и с нынешним Президентом (Касым-Жомартом Токаевым) в его дворце. Я впечатлен гостеприимством людей, люди действительно любят теннис и следят за ним. Начиная с Президента страны до волонтеров. Все поддерживают теннис, играют в него.

Елена Рыбакина выиграла "Уимблдон", у Казахстана отличная команда в Кубке Дэвиса. Они делают все для успеха этого вида спорта в стране, и этот турнир сделает людей еще ближе к теннису.

"Я точно вернусь". Джокович - о победе на Astana Open и возвращении в Казахстан

Фото: Ktf.kz, Андрей Ударцев©️

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