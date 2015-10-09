Сенсация: юный казахстанец вышел в 1/4 финала US Open и сыграет с воспитанником Надаля

17-летний казахстанец Зангар Нурланулы стал одним из главных открытий на юниорском US Open. Сегодня, 4 сентября, перспективного теннисиста ждёт матч за выход в полуфинал турнира. Это его первый четвертьфинал на "Большом шлеме". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о достижениях Зангара и его предстоящем матче.

Теннисист из Туркестана начинал турнир в статусе 54-й ракетки мира в юниорском рейтинге ITF. В стартовом раунде он сломил сопротивление 16-летнего американца Рошана Сантоша (№93) - 6:3, 6:3, а во втором круге сотворил сенсацию, выбив недавнего четвертьфиналиста юниорского Уимблдона - 18-летнего поляка Алана Важны (№13) - 6:4, 6:4. Причём в личных встречах Нурланулы ведёт у него теперь со счётом 2:0.

В матче за выход в четвертьфинал Зангар боролся с 18-летним финном Оскари Палданиусом (№8). Матч получился напряжённым, но и в нём казахстанец вышел победителем, даже несмотря на разницу в рейтинге - 3:6, 6:1, 6:2. И это при том, что Палданиус уже играет взрослые турниры и входит в топ-1000 лучших игроков мира по версии АТР.

Казахстанец сотворил камбэк на US Open после сенсации

Это крупнейшее достижение в карьере Нурланулы

Юный казахстанец выступает на "Больших шлемах" с начала 2025 года. На Australian Open он дошёл до второго круга, а на Ролан Гаррос и Уимблдоне проигрывал в первых же матчах. Зато тут, в Нью-Йорке (США), он прошёл уже три стадии, оформив две громкие сенсации!

Теперь Нурланулы ждёт взлёт в рейтинге, но говорить об этом рано, так как он наверняка хочет пройти ещё дальше, не останавливаясь на достигнутом уровне четвертьфинала.

Кстати, Зангар играл на турнире и в паре, вместе с другим казахстанцем Дамиром Жалгасбаем (№66), но они снялись с матча второго круга. С одной стороны, это мудрое решение, ведь если есть успехи в одиночке, то лучше сконцентрироваться только на ней, не тратя лишних сил.

Следующий соперник - титулованный юниор из академии Надаля

За выход в полуфинал Нурланулы поспорит с 18-летним россиянином Тимофеем Дерепаско (№15). Он уже достаточно опытен, особенно на фоне своего следующего соперника. В одиночном рейтинге АТР занимает 925-е место, а тренируется и представляет он академию Рафаэля Надаля.

На его счету две победы на взрослых турнирах: в прошлом году выиграл парный 15-тысячник в Испании, а в июне этого года - одиночный турнир этой же категории в Турции. На юниорском уровне у Тимофея 20 трофеев - три одиночных и 17 парных. Казахстанские любители тенниса могут помнить Дерепаско по дуэту с Амиром Омархановым. Они вместе завоевали два парных титула, а ещё дошли до полуфинала Ролан Гаррос-2024.

Ещё один парный турнир россиянин выиграл с другим представителем Казахстана - Даниялом Рахматуллаевым. Известно, что Дерепаско родился в теннисной семье, его родители - профессиональные игроки. В этом году Тимофей добирался до четвертьфинала на Australian Open, и теперь он повторил своё лучшее достижение в одиночном разряде на "Большом шлеме".

Дерепаско на полтора года старше Нурланулы, и у него больше опыта, как в юниорах, так и по взрослым. К сравнению, у Зангара ещё нет рейтинга АТР, а суммарное количество его трофеев среди юниоров - шесть (у Дерепаско - 20).

Правда, казахстанец уже сейчас превосходит Тимофея по количеству выигранных турниров в одиночке среди юниоров - пять против трёх. Пока Дерепаско выглядит как ярко выраженный парник, но не будем забывать про недавний успех в Турции и первый взрослый титул в одиночном разряде.

Ещё один плюс в копилку Зангара в том, что он прошёл более тяжёлую сетку, выбив сразу двух игроков из топ-13. Важны и Палданиус выше Дерепаско в юниорском рейтинге. Тимофей же, напротив, играл с теми, кто гораздо ниже его по позициям. Средний рейтинг его соперников в первых трёх матчах - 52-е место, а у Зангара - 38-е.

Если у Нурланулы был затяжной матч в 1/8 финала с Палданиусом на три сета, то Дерепаско сыграл три партии в первом круге, а во втором затратил немало сил, выиграв на двух тай-брейках. И только в последнем матче Тимофей одержал убедительную победу, отдав сопернику всего один гейм - 6:1, 6:0. С другой стороны, не исключено, что его оппонент был выжат физически после двух трудных матчей в первых кругах.

Поэтому разгром от Дерепаско в последнем матче не стоит брать за основу. А если учитывать, каких соперников Зангар прошёл в предыдущих раундах, то он вполне может удивить и в этот раз. Главное, чтобы сам он восстановился после сложного матча в третьем круге.

Кстати говоря, оба являются последними надеждами своих стран на юниорском турнире среди парней. Больше россиян и казахстанцев в сетке не осталось. Прежде друг другу спортсмены не противостояли.

Прямая трансляция матча Нурланулы за полуфинал US Open

Игра между Зангаром и Тимофеем состоится сегодня, 4 сентября, на восьмом корте. Они выйдут на площадку вторым запуском, после окончания одиночной игры девушек-юниорок. Ориентировочное время начала матча - не ранее 22:00 по казахстанскому времени.

Прямую трансляцию матча Нурланулы - Дерепаско можно будет найти по этой ссылке.

Отметим, что Нурланулы - последний казахстанец на US Open-2025 во всех взрослых и юниорских разрядах.