Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ATP
Вчера 23:45
 

Казахстанец сотворил камбэк на US Open после сенсации

  Комментарии (1)

Поделиться
Казахстанец сотворил камбэк на US Open после сенсации ©KTF

17-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы продолжает успешное выступление на юниорском US Open, передают Vesti.kz.

Поделиться
1

17-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы продолжает успешное выступление на юниорском US Open, передают Vesti.kz.

В поединке третьего круга (1/8 финала) он обыграл финского игрока Оскари Пальданиуса (№991 ATP) со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 6 минут и получился непростым: Нурланулы уступил в первом сете, однако сумел переломить ход встречи, продемонстрировав уверенную игру на подаче и приёме в следующих партиях.

В четвертьфинале представитель Казахстана сыграет против россиянина Тимофея Дерепаско (№925 ATP).

Напомним, во втором круге юниорского турнира Большого шлема в США Зангар Нурланулы сотворил сенсацию, обыграв 13-ю ракетку мира Алана Важного.


Турнир серии Челленджер. Генуя (Италия) - 2025   •   Италия, Генуя   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 23:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Дардери
Ничья
Попко
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!