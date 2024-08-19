Дамир Жалгасбай выиграл престижный турнир в Польше

В польском городе Краков завершился юниорский турнир серии ITF J100.

В одиночном разряде победу праздновал Дамир Жалгасбай. Казахстанец в финале уверенно обыграл венгра Колоша Кинчеша со счетом 6:3, 6:4. Для Дамира это первый одиночный титул в 2024 году и второй в карьере.

Хорошими результатами отметились и наши юниоры до 12 и 14 лет на турнирах под эгидой Tennis Europe и ATF. В Черногории на турнире ТЕ второй категории в парном разряде прошел финал с участием казахстанок: Айым Канагатова в дуэте с румынкой Марией Чичу победила Кристину Шегай (Казахстан)/Висню Митич (Сербия) - 6:2, 6:2.

В Баку триумфом казахстанцев завершился турнир серии АТF. У девочек в одиночке победу праздновала Алиса Королева, в финале обыгравшая индуску Яхнави Таменеди - 6:1, 2:6, 6:3. Аскар Амир в матче за титул проиграл еще одному представителю Индии Пуниту Монохару - 6:7, 1:6, а в парном разряде Аскар с тем же Пунитом разгромил Сухаль Фарухи (Иордания)/Ахмад Саруджи (Саудовская Аравия) - 6:1, 6:1.