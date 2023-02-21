Битвы сильнейших теннисисток Казахстана. Рыбакина и Путинцева сыграют на турнире в Дубае

Автор: Димаш Тулегенов

Сегодня, 21 февраля, лидеры казахстанского тенниса Елена Рыбакина и Юлия Путинцева сыграют во втором круге престижного турнира WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об их очередных соперницах и дальнейших турнирных раскладах.

Накануне обе одержали победы в рамках стартового круга турнира. Путинцева в упорной борьбе сломила сопротивление хорватки Петры Мартич - 6:4, 0:6, 6:2. Что касается Рыбакиной, то она играла последней на центральном корте, где оказалась сильнее канадки Бьянки Андрееску - 6:3, 6:4. Теперь казахстанские теннисистки сыграют с соперницами из Чехии за выход в 1/8 финала соревнования.

Любопытно, что сегодня организаторы турнира в Дубае не поставили матч Рыбакиной на центральный корт. С другой стороны, это можно легко обосновать рейтингом - Елена посеяна на турнире лишь под девятым номером, а на главной арене сегодня сыграют представительницы топ-5.

Соперницей первой ракетки Казахстана будет 24-летняя чешка Мария Боузкова, занимающая 26-е место в мировом рейтинге. Ранее они играли друг с другом трижды, и в этих встречах Боузкова взяла лишь один сет.

В Риме (Италия) в 2020-м у них была равная и вязкая игра, где в конце концов Рыбакина дожимала соперницу - 7:5, 7:6(3). В прошлом году они сыграли в Аделаиде (Австралия), где казахстанка вновь выиграла в двух сетах - 6:3, 6:4. Последняя очная встреча прошла в прошлом году в Торонто (Канада), в ее рамках Марии удалось взять один сет, но не более того - 7:5, 6:7(3), 6:1.

В первом круге представительница Чехии разгромила американку Софью Кенин - 6:1, 6:1. Но предстоящий матч будет явно не похож на эту встречу, потому что Рыбакина является очень неудобной соперницей для Боузковой.

Этот матч пройдет четвертым запуском на первом корте и начнется ориентировочно в 18:30 по времени Астаны.

Путинцева сыграет с более именитой чешкой - экс-второй ракеткой мира и двукратной победительницей турниров "Большого шлема" Петрой Квитовой. 32-летняя Квитова сейчас занимает 15-е место в рейтинге. В первом круге она без проблем прошла итальянку Мартину Тревизан - 6:2, 6:1.

Если у Рыбакиной отличные воспоминания о предыдущих встречах со своей соперницей, то такого точно не скажешь о Путинцевой. Дело в том, что оба своих матча против Петры Юлия проиграла. В 2018-м в Индиан-Уэллсе (США) Квитова дожала казахстанку в самой концовке - 6:7(4), 7:6(3), 6:4. А вот в Риме год спустя борьбы совсем не получилось - 6:0, 6:1 в пользу чешки.

Однако с момента их последней встречи уже много воды утекло, и кто знает, чем закончится их третье противостояние на кортах Дубая. Можно сказать, что Квитова будет более свежей, ведь она затратила в матче с Тревизан поменьше времени и сил. Но Юлия моложе на четыре года и способна демонстрировать свою выносливость на корте каждый день.

Их матч пройдет третьим запуском на третьем корте и начнется примерно в 15:30 по столичному времени. Ввиду того, что ни Рыбакина, ни Путинцева не сыграют на центральном корте, по телевидению их матчи казахстанцы, к сожалению, не увидят.

Отметим, что накануне удачно свой матч на турнире ATP 250 в Марселе (Франция) провел и Александр Бублик. Но сегодня он играть не будет, зато наверняка посмотрит матч между французом Грегуаром Баррером и швейцарцем Марком-Андре Хуслером, ведь именно победитель этой встречи будет завтра противостоять ему во втором круге.

Фото: Qatar TotalEnergies Open, Dubai Duty Free Tennis, Mubadala Abu Dhabi Open©️