Волны сбивают с ног: Джорджина поделилась видео отдыха на море

Джорджина Родригес, девушка нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду, поделилась новым видео отдыха на море, передают Vesti.kz.
Испанская модель предстала на видео в блестящем зеленом бикини, которое не скрывает хорошую физическую форму Джорджины.
В публикацию также попал момент, как девушку Роналду сбивают с ног волны.
Пост Джорджины в соцсетях вызвал бурную реакцию: девушке пришлось удалить его
По всей видимости, Джорджина продолжает свой летний отпуск, а Криштиану Роналду готовится к турне по Японии в составе саудовского "Аль-Насра".
Криштиану Роналду может лишиться контракта на миллиард. Подробности
Загрузка матч-центра...
Реклама