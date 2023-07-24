Пост Джорджины в соцсетях вызвал бурную реакцию: девушке пришлось удалить его

Девушку Криштиану Роналду Джорджину Родригес раскритиковали из-за розыгрыша в социальных сетях, передают Vesti.kz.

16 июля Джорджина объявила в Instagram розыгрыш для своих подписчиков. Победителям полагались семь роскошных сумок от люксовых брендов. Одна из них - популярная и дорогая модель Birkin от бренда Hermes, которую Родригес держит в руках на фото.

Споры в соцсетях начались как раз-таки из-за розыгрыша этой сумки. Девушка Роналду объявила конкурс в день смерти Джейн Биркин - англо-французской певицы и актрисы, в честь которой и названа модель сумки.



instagram.com/georginagio (публикация удалена)

Многие подписчики упрекнули молодую инфлюенсершу в том, что она "воспользовалась" моментом, чтобы привлечь к себе больше внимания. Они отмечали, что делать публикацию о розыгрыше через несколько часов после смерти Джейн Биркин - очень дурной тон.

Через несколько дней Джорджина Родригес удалила публикацию с розыгрышем. У нее уже почти два миллиона лайков в Instagram с фотографией, на которой она появляется с несколькими роскошными вещами от некоторых из лучших брендов высокой моды.

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