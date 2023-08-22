СМИ посчитали стоимость украшений на Джорджине

Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram новую серию фотографий со своей семьей.

Звездная семья отправилась за покупками после триумфа команды Роналду в арабском Кубке чемпионов.

Фотографии со своей семьей девушка Роналду написала:

"Шопинг и кино с любимыми 💘".

По данным СМИ, на селфи Джорджина запечатлена в аксессуарах люксового бренда Van Cleef. На официальном сайте бренда эти аксессуары представлены по цене 60 500, 15 800 и 14 200 евро. Общая стоимость украшений на фото - 90 500 евро, или 99 тысяч долларов.

Джорджина - большая любительница украшений. На модели часто можно увидеть рубины, сапфиры, изумруды и многое другое. Ее страсть к этому драгоценным камням и аксессуарам была замечена в шоу Netflix "Я - Джорджина".

Джорджина Родригес - одна из самых популярных инфлюенсеров в мире. На нее подписаны более 50 миллионов пользователей в Instagram.